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"В категорию не входят": Из России можно будет улететь на Кипр, но только не туристам
13 ноября 2020, 16:30 • 21 • В мире
22 ноября возобновляется авиасообщение России с Кипром, но туристов там всё равно не ждут. "В категорию не входят", - объяснили в посольстве, перечисляя тех, кто имеет право улететь в республику.
С 22 ноября авиарейсы на Кипр станут регулярными и будут осуществляться только раз в неделю. В посольстве России в Никосии сообщили, что сложная эпидемиологическая ситуация заставляет оставить в силе ряд правил.
Так, на Кипр из России смогут улететь только граждане этой республики, их родные, дипломаты, а также лица с видом на жительство.
"Туристы пока в эту категорию не входят", - приводит цитату дипведомства ТАСС.
При пересечении границы необходимо иметь при себе справку, в которой ПЦР-тестом подтверждено отсутствие COVID-19. Причём анализ должен быть взят максимум за трое суток до прибытия на остров.
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