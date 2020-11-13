Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "воен...
Наступление на Киев положит конец украинской государственности
Главная / В мире

"В категорию не входят": Из России можно будет улететь на Кипр, но только не туристам

13 ноября 2020, 16:30  •  21 • В мире
22 ноября возобновляется авиасообщение России с Кипром, но туристов там всё равно не ждут. "В категорию не входят", - объяснили в посольстве, перечисляя тех, кто имеет право улететь в республику.
С 22 ноября авиарейсы на Кипр станут регулярными и будут осуществляться только раз в неделю. В посольстве России в Никосии сообщили, что сложная эпидемиологическая ситуация заставляет оставить в силе ряд правил.
Так, на Кипр из России смогут улететь только граждане этой республики, их родные, дипломаты, а также лица с видом на жительство.
"Туристы пока в эту категорию не входят", - приводит цитату дипведомства ТАСС.
При пересечении границы необходимо иметь при себе справку, в которой ПЦР-тестом подтверждено отсутствие COVID-19. Причём анализ должен быть взят максимум за трое суток до прибытия на остров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
12 ноября 2020, 23:05
Бежавшие "от Лукашенко" получают 22 евро в неделю и мечтают о работе
13 ноября 2020, 02:40
«Трамп настроен решительно»: может ли пересчёт голосов в ряде штатов повлиять на итоги президентских выборов в США
13 ноября 2020, 14:40
Атаковать русских миротворцев: План американских кураторов
12 ноября 2020, 23:05
Беременная Меган Маркл сбежала в Мексику? Инсайдеры раскрыли сразу две тайны герцогов Сассекских
12 ноября 2020, 23:05
Медики трёх стран придумали, как не давать пациентам умирать в одиночестве: Помогли технологии
12 ноября 2020, 23:55
«Это не устранит все проблемы»: как могут измениться отношения США и ЕС после прихода к власти Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результа...
13 ноября 2020, 09:10
В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете
13 ноября 2020, 01:50
"Путин не из тех, кто прощает...": Байден побывал в Москве 9 лет назад и до...
13 ноября 2020, 03:40
Пронько не сдержался после слов Познера об СССР: "Продолжает свою паскудную деят...
13 ноября 2020, 07:20
Оппозиция Белоруссии лепит "сакральную жертву"? К "площади перемен&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2020, 12:45
Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден наш!"
08 ноября 2020, 11:50
Операция «Очко»: позорные провалы ВСУ на Донбассе
07 ноября 2020, 20:15
Время расплаты: Януковича уволили незаконно! — Конституционный позор Зеленского
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twitter
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
08 ноября 2020, 17:20
"Турецкий султан" разбушевался? Раскрыты детали беседы Путина и Эрдогана. У Анкары своя версия
09 ноября 2020, 19:55
Тотальная украинизация провалилась? Врач выставил за дверь запретившего русский язык экс-мэра Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.