"В категорию не входят": Из России можно будет улететь на Кипр, но только не туристам

С 22 ноября авиарейсы на Кипр станут регулярными и будут осуществляться только раз в неделю. В посольстве России в Никосии сообщили, что сложная эпидемиологическая ситуация заставляет оставить в силе ряд правил.

Так, на Кипр из России смогут улететь только граждане этой республики, их родные, дипломаты, а также лица с видом на жительство.

"Туристы пока в эту категорию не входят", - приводит цитату дипведомства ТАСС.

При пересечении границы необходимо иметь при себе справку, в которой ПЦР-тестом подтверждено отсутствие COVID-19. Причём анализ должен быть взят максимум за трое суток до прибытия на остров.