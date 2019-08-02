"В Канаде леса горят добрее и честнее": Военкор показал, как активист сравнивает лесные пожары в России и Канаде

В Канаде леса горят точно так же, как и в России, но "честнее". Такую фразу можно услышать от российских активистов, пишет в Twitter военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

"Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят? Горят ли в Канаде леса? — Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли. (С) Полина Кулина", - опубликовал журналист вот такой диалог.

Речь идет о масштабных лесных пожарах в Сибири, где огнем охвачено порядка трех миллионов гектаров тайги. Тушению огня препятствуют неблагоприятная погода и труднодоступность очагов возгорания.