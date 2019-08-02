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"В Канаде леса горят добрее и честнее": Военкор показал, как активист сравнивает лесные пожары в России и Канаде

02 августа 2019, 02:54  •  20 • Политика
Военкор Дмитрий Стешин привел диалог с одним из активистов. "Горят ли в Канаде леса? — Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее, что ли", - сказал тот.
В Канаде леса горят точно так же, как и в России, но "честнее". Такую фразу можно услышать от российских активистов, пишет в Twitter военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
"Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят?
Горят ли в Канаде леса? — Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли.
(С) Полина Кулина", - опубликовал журналист вот такой диалог.
Речь идет о масштабных лесных пожарах в Сибири, где огнем охвачено порядка трех миллионов гектаров тайги. Тушению огня препятствуют неблагоприятная погода и труднодоступность очагов возгорания.
"Там (в Канаде) горят леса демократичнее", - шутит на тему @YNTUDAR.
"Это демократический огонь, огонь свободы, что ли...))" - добавляет @Pinochet888.
"Рукопожатнее горят, демократичнее", - поддерживает @ars_semenov.

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