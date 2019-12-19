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"В качестве Деда Мороза или…": Медведев пошутил с депутатами, говоря о своей "большой радости"

19 декабря 2019, 00:54  •  57 • Политика
Дмитрий Медведев начал с шутки своё выступление перед депутатами. Он говорил о своей "большой радости", а также о сегодняшней роли в Думе. Мол, не знаю, в качестве кого вы меня пригласили. Может быть, "в качестве Деда Мороза или…"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев своё выступление на заседании в Госдуме начал с шутки, встреченной смехом депутатов. С улыбкой он отметил, что не знает, кем он сегодня стал для слуг народа.
"Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Уж не знаю, в качестве Деда Мороза или кого вы меня пригласили выступить сейчас, но я делаю это с большой радостью и уважением к окончанию осенней сессии Государственной думы".
Отрывком из выступления премьер-министра делятся корреспонденты кремлёвского пула "РИА Новости" в официальном телеграм-канале.
Фото: t.me/RIAKremlinpool.

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