"В качестве Деда Мороза или…": Медведев пошутил с депутатами, говоря о своей "большой радости"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своё выступление на заседании в Госдуме начал с шутки, встреченной смехом депутатов. С улыбкой он отметил, что не знает, кем он сегодня стал для слуг народа.

"Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Уж не знаю, в качестве Деда Мороза или кого вы меня пригласили выступить сейчас, но я делаю это с большой радостью и уважением к окончанию осенней сессии Государственной думы".

Отрывком из выступления премьер-министра делятся корреспонденты кремлёвского пула "РИА Новости" в официальном телеграм-канале.

Фото: t.me/RIAKremlinpool.