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"В кабинете лежит враг Путина": Немецкие СМИ опубликовали фото из больницы, где лечат Навального

23 августа 2020, 16:10  •  192 • Политика
Немецкое издание Bild опубликовало фото из клиники, где лечат Навального. "В процедурном кабинете лежит пациент, на которого смотрит весь мир - противник Путина", - пишет таблоид.
Российского оппозиционера Алексея Навального держат под замком в немецкой клинике. Соответствующее фото опубликовал немецкий таблоид Bild, сопроводив снимок пафосной надписью.
Издание показало дверь кабинета, где находится Навальный. К этой двери приклеен листочек с надписью: "Дверь, пожалуйста, держите запертой!" Bild добавляет уже от себя, что за этой самой дверью находится "враг Путина".
"В процедурном кабинете за ней (дверью) лежит пациент, на которого смотрит весь мир - противник Путина Алексей Навальный", - пафосно сообщает немецкое издание.
"Bild публикует фото двери в "Шарите", чтобы не было сомнений, что жизнь Навального в надёжных руках", - иронизирует Telegram-канал "Пул № 3".
Напомним, что на этой неделе Навальному резко стало плохо в самолёте. Рейс срочно посадили в Омске и доставили оппозиционера в больницу. Соратники Навального объявили, что борец с режимом был отравлен и потребовали его эвакуации в Германию. Сейчас "лидер несистемной оппозиции" находится в клинике "Шарите".
Фото: скриншот Telegram-канала "Пул № 3"

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