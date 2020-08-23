"В кабинете лежит враг Путина": Немецкие СМИ опубликовали фото из больницы, где лечат Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального держат под замком в немецкой клинике. Соответствующее фото опубликовал немецкий таблоид Bild, сопроводив снимок пафосной надписью.

Издание показало дверь кабинета, где находится Навальный. К этой двери приклеен листочек с надписью: "Дверь, пожалуйста, держите запертой!" Bild добавляет уже от себя, что за этой самой дверью находится "враг Путина".

"В процедурном кабинете за ней (дверью) лежит пациент, на которого смотрит весь мир - противник Путина Алексей Навальный", - пафосно сообщает немецкое издание. "Bild публикует фото двери в "Шарите", чтобы не было сомнений, что жизнь Навального в надёжных руках", - иронизирует Telegram-канал "Пул № 3".

Напомним, что на этой неделе Навальному резко стало плохо в самолёте. Рейс срочно посадили в Омске и доставили оппозиционера в больницу. Соратники Навального объявили, что борец с режимом был отравлен и потребовали его эвакуации в Германию. Сейчас "лидер несистемной оппозиции" находится в клинике "Шарите".

Фото: скриншот Telegram-канала "Пул № 3"