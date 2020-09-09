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"В кабинете Ангелы Меркель взорвалась бомба": Политолог раскрыл "детектив" с "Северным потоком - 2"
09 сентября 2020, 17:00 • 83 • Политика
В Германии разворачивается противостояние между сторонниками и противниками "Северного потока - 2". Недавно в кабинете Ангелы Меркель "взорвалась бомба", пишет местное издание. Планам остановки проекта сказали резкое "ньет". Свою позицию решительно обозначил глава парламентской группы партии ХСС Александр Добриндт.
В Германии разворачивается противостояние между сторонниками и противниками "Северного потока - 2". О новой схватке пишет местное издание World Economy.
Ссылкой на статью поделился политолог Александр Сосновский на своём Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ". О своей позиции решительно заявил глава парламентской группы партии "Христианско-социальный союз" Александр Добриндт.
Парламентарий заметил, что нельзя допускать решающего вмешательства политики в экономические взаимоотношения и свободный рынок.
По данным издания, "бомба" также заключается в том, что Добриндт занимает в партии более высокую должность, нежели депутат Манфред Вебер, который в Евросоюзе лоббирует закрытие российского энергетического проекта.
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