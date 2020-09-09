"В кабинете Ангелы Меркель взорвалась бомба": Политолог раскрыл "детектив" с "Северным потоком - 2"

В Германии разворачивается противостояние между сторонниками и противниками "Северного потока - 2". О новой схватке пишет местное издание World Economy.

Ссылкой на статью поделился политолог Александр Сосновский на своём Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ". О своей позиции решительно заявил глава парламентской группы партии "Христианско-социальный союз" Александр Добриндт.

В кабинете Ангелы Меркель "взорвалась бомба". […]. Добриндт сказал резкое "ньет" планам остановки "Северного потока - 2", - значится в тексте статьи.

Парламентарий заметил, что нельзя допускать решающего вмешательства политики в экономические взаимоотношения и свободный рынок.

По данным издания, "бомба" также заключается в том, что Добриндт занимает в партии более высокую должность, нежели депутат Манфред Вебер, который в Евросоюзе лоббирует закрытие российского энергетического проекта.