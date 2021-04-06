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"В июне они нам пели песни": Лукашенко предупредил Польшу, что чаша терпения переполнилась
06 апреля 2021, 21:40 • 52 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Польшу, что чаша терпения уже переполнилась. По его словам, ещё в июне "они нам пели песни", а в то же самое время польские спецслужбы уже вели двойную игру.
Об этом глава государства заявил, выступая на совещании по внешнеполитической тематике. Он признался, что отношения с этой страной у Белоруссии никогда не были идеальными. Белорусы в силу своего характера долгое время мирились с разного рода выпадами и старались идти на компромиссы там, где это возможно. Однако сегодня Варшава переходит уже все границы, цитирует Лукашенко агентство "БелТА".
Речь идёт о проведении в Бресте мероприятия, посвящённого "дню проклятых солдат", в котором принял участие польский консул Ежи Тимофеюк. После этого власти Белоруссии попросили дипломата покинуть страну. "Проклятыми солдатами" называют подпольщиков, которые воевали с советской властью и мечтали восстановить Польшу в границах 1939 года. В Белоруссии этих людей воспринимают как военных преступников и террористов.
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