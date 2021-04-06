Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "В...
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому реж...
Главная / Политика

"В июне они нам пели песни": Лукашенко предупредил Польшу, что чаша терпения переполнилась

06 апреля 2021, 21:40  •  52 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Польшу, что чаша терпения уже переполнилась. По его словам, ещё в июне "они нам пели песни", а в то же самое время польские спецслужбы уже вели двойную игру.
Об этом глава государства заявил, выступая на совещании по внешнеполитической тематике. Он признался, что отношения с этой страной у Белоруссии никогда не были идеальными. Белорусы в силу своего характера долгое время мирились с разного рода выпадами и старались идти на компромиссы там, где это возможно. Однако сегодня Варшава переходит уже все границы, цитирует Лукашенко агентство "БелТА".
В июне они нам пели приятные для слуха песни и в то же время через спецслужбы вели двойную игру. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, - отметил белорусский лидер.
Речь идёт о проведении в Бресте мероприятия, посвящённого "дню проклятых солдат", в котором принял участие польский консул Ежи Тимофеюк. После этого власти Белоруссии попросили дипломата покинуть страну. "Проклятыми солдатами" называют подпольщиков, которые воевали с советской властью и мечтали восстановить Польшу в границах 1939 года. В Белоруссии этих людей воспринимают как военных преступников и террористов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полукольцо"
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
06 апреля 2021, 16:10
США пригрозили ударом по России в случае войны на Украине - Sohu
06 апреля 2021, 07:00
"Ошеломляющий провал": Украинский журналист публично отругал Зеленского за "самоволку"
06 апреля 2021, 12:30
В "Эхе Москвы" поглумились над погибшим в Донбассе мальчиком. На государственные деньги
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2021, 09:55
После очередного выпада Зеленского не смолчал даже спикер Рады
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
04 апреля 2021, 12:50
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "Выпотрошат"
01 апреля 2021, 07:50
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море
04 апреля 2021, 00:00
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы будем с тобой"
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.