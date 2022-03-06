"В итоге будет три государства": Баширов дал краткий прогноз по Украине

Политолог Марат Баширов дал краткий прогноз по украинскому вопросу: что ожидает страну в дальнейшем? По мнению эксперта, велика вероятность того, что "в итоге будет три государства".

В своём Telegram-канале "Политджойстик/Politjoystic" Баширов проанализировал прогнозы экспертов, которые указывают на то, что на месте антирусского проекта образуются три государства.

"В итоге будет три государства со столицами в Харькове (или Донецке), Киеве и Львове", - пишет в своём блоге политолог.

По словам Баширова, такой итог сходится с его мнением.

"Таврида, Киевская Русь и Западная Украина", - написал он, отметив, что не исключена вероятность и четвёртого государства: "если Польша с Венгрией поссорятся (тогда ещё и Мукачево в столицу превратится)".

Накануне президент России Владимир Путин впервые поставил будущее Украины как государства под сомнение. Намёк президента считал Сергей Глазьев. Академик РАН считает, что глава государства ясно дал понять, что не воспринимает Владимира Зеленского как главнокомандующего ВСУ, поскольку украинская армия ему уже де-факто не подчиняется.