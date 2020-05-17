"В истребителях 6-го поколения лётчиков уже не будет": Баранец о беспилотном режиме Су-57

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 отрабатывает беспилотный режим в ходе испытаний, сообщил "РИА Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе. Для чего проводятся такие испытания, рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

По его мнению, испытания беспилотного режима Су-57 связаны с тем, что Министерство обороны России фактически уже думает о создании истребителя шестого поколения, который будет управляться дистанционно. Эксперт напомнил, что сейчас в России также идут работы над созданием тяжёлого беспилотного летательного аппарата. Естественно, те данные, которые сейчас нарабатываются Су-57, будут использованы, уверен Виктор Баранец.

Отрабатывая беспилотное управление самолётом, Министерство обороны РФ фактически думает уже о самолёте будущего - истребителях и самолётах-бомбардировщиках шестого поколения, в кабинах которых живых лётчиков уже не будет, только автоматика, - сказал он в интервью Nation News.

Военный обозреватель добавил, что и сам Су-57 является продуктом лучших решений, которые были наработаны в авиационном кластере российской оборонной промышленности. Речь идёт о системах управления, наведения, оружии и локаторах, используемых в Су-57.