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"В истребителях 6-го поколения лётчиков уже не будет": Баранец о беспилотном режиме Су-57

17 мая 2020, 19:55  •  56 • Политика
Истребитель Су-57 отработал беспилотный режим. "Отрабатывая беспилотное управление самолётом, Министерство обороны РФ фактически думает уже о самолёте будущего - истребителях и самолётах-бомбардировщиках шестого поколения, в кабинах которых живых лётчиков уже не будет, только автоматика", - комментирует военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 отрабатывает беспилотный режим в ходе испытаний, сообщил "РИА Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе. Для чего проводятся такие испытания, рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его мнению, испытания беспилотного режима Су-57 связаны с тем, что Министерство обороны России фактически уже думает о создании истребителя шестого поколения, который будет управляться дистанционно. Эксперт напомнил, что сейчас в России также идут работы над созданием тяжёлого беспилотного летательного аппарата. Естественно, те данные, которые сейчас нарабатываются Су-57, будут использованы, уверен Виктор Баранец.
Отрабатывая беспилотное управление самолётом, Министерство обороны РФ фактически думает уже о самолёте будущего - истребителях и самолётах-бомбардировщиках шестого поколения, в кабинах которых живых лётчиков уже не будет, только автоматика, - сказал он в интервью Nation News.
Военный обозреватель добавил, что и сам Су-57 является продуктом лучших решений, которые были наработаны в авиационном кластере российской оборонной промышленности. Речь идёт о системах управления, наведения, оружии и локаторах, используемых в Су-57.

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