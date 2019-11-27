"В истории России ничего подобного пока не было": Путин помог министру сформулировать доклад о трассе М-11

Президент России Владимир Путин открыл в Северной столице России трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург и огласил результаты голосования по выбору названия для объекта. Жители страны считают, что лучшее имя для М-11 - "Нева".

Интересно, что о выборе названия президенту сначала рассказывал министр транспорта России Евгений Дитрих. Он объяснял, что каждый подобный объект получает имя, и в этот раз люди выбирали его сообща. Путин же, вступив диалог, дал понять, что знает о выборе.

"Насколько я понимаю, там три основных - "Валдай", "Две столицы" и "Нева". Больше всего (голосов) набрал (вариант) "Нева", - отметил президент России, добавив, что так трасса и будет названа, раз решение принято на уровне голосования.

Кроме того, в ходе открытия президент России добавил, что "в истории России ничего подобного пока не было", а "теперь есть". Действительно, в постсоветское время это первый подобный объект, построенный с нуля и объединивший два крупнейших города России.