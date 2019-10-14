|
"В истерике плакала и визжала": На глазах у школьницы расстреляли её домашнего пса
14 октября 2019, 05:54 • 58 • В мире
В Казахстане ловец собак застрелил пса, который каждый день провожал маленькую хозяйку в школу. Всё произошло на глазах у восьмилетней девочки. "В истерике плакала и визжала", - рассказывает отец девочки.
Инцидент произошёл в одном из казахстанских сёл. На глазах у восьмилетней девочки ловец собак расстрелял её питомца. Спаниель по кличке Барсик каждый день провожал свою маленькую хозяйку. В это злополучное утро на пути появился муниципальный ловец собак - мужчина в униформе, на спецмашине.
Сначала мужчина расстрелял собаку, потом забрал её труп и уехал прочь. В службе отлова собак заявили, что сделано было всё правильно, передаёт портал tengrinews.kz.
"Девочка в истерике, плакала и визжала", - рассказал журналистам отец. Сейчас у ребёнка серьёзный нервный срыв. Родители уже обратились к врачу. А пока ищут похожую собаку. Девочке они соврали, сказав, что Барсик в больнице и что с ним всё хорошо.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 октября 2019, 02:24
|
09 октября 2019, 03:54
|
12 октября 2019, 05:09
|
07 октября 2019, 04:54
|
13 октября 2019, 23:09
|
09 октября 2019, 18:39
|
07 октября 2019, 21:09