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"В истерике плакала и визжала": На глазах у школьницы расстреляли её домашнего пса

14 октября 2019, 05:54  •  58 • В мире
В Казахстане ловец собак застрелил пса, который каждый день провожал маленькую хозяйку в школу. Всё произошло на глазах у восьмилетней девочки. "В истерике плакала и визжала", - рассказывает отец девочки.
Инцидент произошёл в одном из казахстанских сёл. На глазах у восьмилетней девочки ловец собак расстрелял её питомца. Спаниель по кличке Барсик каждый день провожал свою маленькую хозяйку. В это злополучное утро на пути появился муниципальный ловец собак - мужчина в униформе, на спецмашине.
Сначала мужчина расстрелял собаку, потом забрал её труп и уехал прочь. В службе отлова собак заявили, что сделано было всё правильно, передаёт портал tengrinews.kz.
"Девочка в истерике, плакала и визжала", - рассказал журналистам отец. Сейчас у ребёнка серьёзный нервный срыв. Родители уже обратились к врачу. А пока ищут похожую собаку. Девочке они соврали, сказав, что Барсик в больнице и что с ним всё хорошо.

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