"В истерике плакала и визжала": На глазах у школьницы расстреляли её домашнего пса

Инцидент произошёл в одном из казахстанских сёл. На глазах у восьмилетней девочки ловец собак расстрелял её питомца. Спаниель по кличке Барсик каждый день провожал свою маленькую хозяйку. В это злополучное утро на пути появился муниципальный ловец собак - мужчина в униформе, на спецмашине.

Сначала мужчина расстрелял собаку, потом забрал её труп и уехал прочь. В службе отлова собак заявили, что сделано было всё правильно, передаёт портал tengrinews.kz.

"Девочка в истерике, плакала и визжала", - рассказал журналистам отец. Сейчас у ребёнка серьёзный нервный срыв. Родители уже обратились к врачу. А пока ищут похожую собаку. Девочке они соврали, сказав, что Барсик в больнице и что с ним всё хорошо.