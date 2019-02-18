"В Испании расцвел неонацизм": добровольческую Голубую дивизию восславили как героев за блокаду Ленинграда

В испанской газете ABC восславили как героев добровольческую Голубую дивизию, которая сражалась на стороне гитлеровцев во время блокады Ленинграда. "В Испании расцвел неонацизм", - констатируют в Рунете. Тем временем в Испании утверждают, что добровольцы воевали "против коммунистов" и ничего не знали о концлагерях.

Одна из крупнейших испанских газет представила отчетливо отдающий неонацизмом взгляд на "подвиги" добровольческой Голубой дивизии, которая воевала во Второй мировой войне на стороне вермахта и, в частности, помогала осаждать Ленинград. По мнению ABC, это были "герои", которые воевали исключительно против коммунизма и восхищали самого Гитлера своей доблестью.

Формально Испания сохраняла нейтралитет во Второй мировой войне, но фактически Франко отправлял войска на помощь нацистам. Командование гитлеровской Германии предпочитало пополнение из числа профессиональных солдат, однако были сформированы и добровольческие подразделения, в том числе 250-я дивизия испанских добровольцев, получившая прозвище "Голубая" из-за цвета рубашек.

В Голубой дивизии отслужили до 50 тысяч испанцев. Воевали они, как справедливо признаёт испанская пресса, "в тысячах километров от родной земли на войне, не имеющей к ним никакого отношения".

Восхищаясь пособниками нацистов, газета ABC превозносит Голубую дивизию за то, что она "с честью сопротивлялась" наступлению Красной армии в Красном Бору и принимала участие в сражениях под Новгородом, когда советские войска пытались снять блокаду с Ленинграда.

В публикации также превозносятся успехи испанцев, которые значительно затруднили советским войскам восьмую попытку прорыва блокады Ленинграда в ходе операции "Искра". Тогда на Волховском фронте потери советской армии составили около 115 тысяч человек, но этой огромной ценой удалось оплатить создание коридора шириной около 10 км и возможность поставок продовольствия в голодающий город.

Автор статьи с восхищением цитирует Адольфа Гитлера, который восхищался "неустрашимыми бойцами" и уверял, что его наци "счастливы" воевать вместе с испанскими добровольцами.

"Черным днем" Голубой дивизии ABC называет 10 февраля 1943 года, когда 55-я армия Ленинградского фронта пошла в наступление на группировку 18-й немецкой армии в рамках Красноборской операции. Автор статьи о "героизме" испанских нацистов начисто игнорирует участие в сражениях гитлеровских подразделений и утверждает, что четырем дивизиям Красной армии противостояли только 5900 легковооруженных испанцев.

Несмотря на то что Красноборская операция сыграла ключевую роль в окончательном снятии блокады, ABC снисходительно пишет, что "успехи Сталина были ничтожными".

Позиция авторитетной газеты, которая представила пособников Гитлера героями, вызвала негодование прежде всего у испанских читателей. Но реакцию трудно назвать единодушной.

Так, некоторые из читателей ABC, оставивших комментарии на сайте газеты, напоминают, что "Голубая дивизия позволила продлить жестокую осаду Ленинграда, в которой погибло более миллиона человек", называют добровольческое движение "худшим этапом в истории Испании" и называют позором тот факт, что кто-то гордится теми, кто помогал злейшему врагу человечества. Они также отмечают, что в немецкой прессе трудно увидеть публикацию о "победах" нацистской армии.

Однако есть и другие мнения. Так, один из участников дискуссии пишет, что "Голубая дивизия была лучшей армией Второй мировой войны, благодаря им нацисты победили коммунистов, и их действия известны во всем мире".

"Кто боролся против коммунизма?? Они боролись, чтобы защитить газ "Циклон", и камеры, в которых он использовался, защитить крематории, гетто, массовые убийства, вторжения и грабежи других стран", - возражают оппоненты.

В ответ сторонники героизации Голубой дивизии уверяют, что ее "доблестные солдаты" ничего не знали о концлагерях - так же, как их немецкие "соратники", и воевали только против "геноцида Ленина и Сталина".

Публикация в испанской газете вызвала резкую реакцию и в русскоязычном секторе соцсетей. Пользователи Твиттера констатируют, что "в Испании расцвел неонацизм", а ослепленные ненавистью русофобы совсем позабыли историю.

Стоит добавить, после окончания Второй мировой войны многие бывшие добровольцы из Голубой дивизии сделали успешную военную карьеру во франкистской Испании. Они продолжали носить Железные кресты, а в их честь называли улицы.