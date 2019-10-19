Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Слуга народа против слуг народа
Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов
Была одна, станет четыре: В Нью-Йорке закроют самую большую в мире тюрьму на 10 ...
МИД Украины пожаловался на гумпомощь России в Донбассе
Главная / В мире

"В интересах расследования" дела МН17: В ЕС сделали обращение ко "всем государствам"

19 октября 2019, 02:54  •  30 • В мире
Лидеры стран ЕС в своем обращении ко "всем государствам" призвали сотрудничать "в интересах проводимого расследования" дела по крушению МН17.
Прошло больше пяти лет с момента крушения малайзийского "Боинга", но расследование до сих пор не привело к однозначным результатам, в адрес России все так же звучат голословные обвинения, однако в Нидерландах все же захотели услышать ответ на вопрос: почему Украина не закрыла для гражданских самолетов свое воздушное пространство над воюющим к тому времени Донбассом?
Тем временем лидеры стран ЕС сделали обращение ко "всем государствам", призвав их сотрудничать по делу МН17 "в интересах проводимого расследования".
"Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности ради жертв крушения самолета MH17 и их ближайших родственников", - говорится также в тексте сообщения.
Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул под Донецком. В это время на борту лайнера находилось 298 человек. В результате крушения не выжил никто. По официальной версии, которой придерживается международная следственная группа, самолет был сбил ЗРК "Бук". Но эксперты предполагают, что речь может идти и о взрыве бомбы на борту лайнера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
19 октября 2019, 02:54
"Если вы не можете победить их, уничтожьте": NI назвал российское "оружие Судного дня"
18 октября 2019, 17:09
"Я выросла в слезах": Самая многодетная мать на Земле живёт в Африке с 44 детьми
18 октября 2019, 10:39
Нагадить и убежать: армия США снова показала «фирменный стиль»
18 октября 2019, 20:24
"Слишком коррупционное место": Белый дом сделал "ошеломляющее признание" по вопросу заморозки помощи Украине
18 октября 2019, 07:24
Прорвали оборону: "Столица боевиков" покорилась сирийским военным. Впервые за несколько лет
19 октября 2019, 02:54
"В интересах расследования" дела МН17: В ЕС сделали обращение ко "всем государствам"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2019, 09:54
"Сам покричал, сам на себя обиделся и сам ушёл": Что на самом деле произошло в эфире программы "60 минут"
14 октября 2019, 09:09
Признаю, заслужил: Соловьев ответил на едкий комментарий Познера по песне "Вечерний М..."
16 октября 2019, 09:54
Донецк обсуждает арест Пушилина. Неужели опять?
13 октября 2019, 02:28
Кто ТЕПЕРЬ отбирает землю у украинцев?
15 октября 2019, 17:39
Дали 10 дней: националисты готовы свергнуть Зеленского
13 октября 2019, 23:09
«У Луны всё в порядке»: мама девочки с родимым пятном на лице рассказала RT о лечении в России
18 октября 2019, 17:09
В пользу России? В деле MH17 появились "новые обстоятельства", и Европа "задергалась" - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.