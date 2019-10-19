"В интересах расследования" дела МН17: В ЕС сделали обращение ко "всем государствам"

Прошло больше пяти лет с момента крушения малайзийского "Боинга", но расследование до сих пор не привело к однозначным результатам, в адрес России все так же звучат голословные обвинения, однако в Нидерландах все же захотели услышать ответ на вопрос: почему Украина не закрыла для гражданских самолетов свое воздушное пространство над воюющим к тому времени Донбассом?

Тем временем лидеры стран ЕС сделали обращение ко "всем государствам", призвав их сотрудничать по делу МН17 "в интересах проводимого расследования".

"Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности ради жертв крушения самолета MH17 и их ближайших родственников", - говорится также в тексте сообщения.

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул под Донецком. В это время на борту лайнера находилось 298 человек. В результате крушения не выжил никто. По официальной версии, которой придерживается международная следственная группа, самолет был сбил ЗРК "Бук". Но эксперты предполагают, что речь может идти и о взрыве бомбы на борту лайнера.