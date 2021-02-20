"В интересах государства": Зеленский согласился присвоить "трубу Медведчука"

Президент Украины Владимир Зеленский согласился присвоить "трубу Медведчука". Своё решение глава государства объяснил защитой "интересов государства".

Зеленский одобрил решение СНБО о национализации трубопровода компании "Прикарпатзападтранс", которую связывают с одним из лидеров оппозиции Виктором Медведчуком. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Данное предприятие занимается транспортировкой светлых нефтепродуктов по территории Украины. Оно владеет 800 км украинской части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". По данной магистрали на Украину поступает дизельное топливо из России и Белоруссии.

Юридическими владельцами "Прикарпатзападтранса" являются белорусское предприятие "Нефтебитумный завод", швейцарская компания "Интернешнл Трейдинг Партнерс Аг" и бизнесмен Анатолий Шефер. Однако украинские СМИ называют фактическим владельцем Виктора Медведчука.

Рекомендовать офису Генпрокурора совместно с Национальным антикоррупционным бюро обеспечивать защиту интересов государства в отношении прав собственности на части нефтепродуктопроводов, - говорится в сообщении.

При этом в указе поясняется, что речь идёт об отчуждении в пользу государства части нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая", которые проходят по территории Украины.

Напомним, что ранее Зеленский ввёл в действие санкции против Медведчука, его супруги и ряда других оппозиционных политиков. А незадолго до этого распорядился закрыть три оппозиционных украинских телеканала. При этом посольство США в Киеве поддержало санкции против Медведчука, назвав это "защитой суверенитета и территориальной целостности Украины". Добавим, что партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь!" уже назвала санкции незаконными и заявила о намерении выдвинуть импичмент президенту.