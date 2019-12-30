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"В гробу видал": Протоиерей Димитрий Смирнов о том, как Собчак и Богомолов угадали его мысли

30 декабря 2019, 22:54  •  82 • Политика
Подводя итоги года в беседе с протоиереем Димитрием Смирновым, Царьград перечислял события, вызвавшие особый интерес читателей. В том числе мы вспомнили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Наш собеседник ответил иронично. Сказал, что те угадали его мысли, как в той присказке: "В гробу видал".
"Есть такое родившееся в советской действительности выражение: я это в гробу видал. Эту свадьбу и этих персонажей. Вот они угадали мою мысль", - подчеркнул Димитрий Смирнов, иллюстрируя своё личное отношение.
Если хайповое событие с Собчак и Богомоловым вызвало горькую иронию, то ситуация с Алексеем Навальным и его несанкционированными акциями протеста, а после "раскачиванием" темы в СМИ заставила нашего собеседника вспомнить историческую перспективу.
"Это обычная история. Все революции делаются хунвейбинами. Они главное пушечное мясо революционного процесса. Аркадий Петрович Гайдар полком командовал. Так что это всё обычная история и в нашей русской революции, и в первой, и второй. И всякие народовольцы, и всякие "Чёрные переделы", и даже так называемые декабристы. Именно молодёжь подобным образом распропагандированная, подготовленная, селекционированная, выбранная - она и бросается на улицы. Люди моего возраста не пойдут бить витрины, жечь автомобили, драться с полицейскими".
Димитрий Смирнов отметил, что молодые люди становятся просто инструментом. А заманивают их вполне простыми вещами – ценными именно для молодых ребят.
"Куда-то съездить, за чей-то счёт пожить, мир поглядеть. Все технологии сейчас же известны. А для них всё внове. Каждый молодой человек чем хорош для революции? Он, во-первых, не знает историю Отечества и других стран, во-вторых, он всё хочет попробовать, начиная от снюсов и кончая алкоголем", - отметил наш собеседник.
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