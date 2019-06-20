"В годовщину того дня, когда "Киев бомбили": Политолог Корнилов сообщил о неонацистском концерте в Киеве

При этом политолог сослался на статью в издании Haaretz. По данным портала, в Киев приедет несколько неонацистских музыкальных групп. Среди них будет даже та, "чей бывший гитарист убил шесть человек в преступлении на почве ненависти в 2012 году".

В публикации говорится, что неонацисты совершенно открыто соберут поклонников в Bingo Club, рассчитанном на полторы тысячи человек. Дата сборища назначена на день, когда фашисты напали на Советский Союз.

"Само собой, не случайно, что он состоится 22 июня, в годовщину того дня, когда "Киев бомбили, нам объявили...". Я так понимаю, в сенате США обсуждали именно этот "прогресс Украины", - прокомментировал грядущий концерт Корнилов.