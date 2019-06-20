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"В годовщину того дня, когда "Киев бомбили": Политолог Корнилов сообщил о неонацистском концерте в Киеве
20 июня 2019, 04:39 • 49 • В мире
Политолог Владимир Корнилов в своём твиттере сообщил, что в Киеве готовятся провести неонацистский концерт. "Он состоится 22 июня, в годовщину того дня, когда "Киев бомбили, нам объявили", - отметил он.
При этом политолог сослался на статью в издании Haaretz. По данным портала, в Киев приедет несколько неонацистских музыкальных групп. Среди них будет даже та, "чей бывший гитарист убил шесть человек в преступлении на почве ненависти в 2012 году".
В публикации говорится, что неонацисты совершенно открыто соберут поклонников в Bingo Club, рассчитанном на полторы тысячи человек. Дата сборища назначена на день, когда фашисты напали на Советский Союз.
"Само собой, не случайно, что он состоится 22 июня, в годовщину того дня, когда "Киев бомбили, нам объявили...". Я так понимаю, в сенате США обсуждали именно этот "прогресс Украины", - прокомментировал грядущий концерт Корнилов.
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