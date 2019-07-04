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"В глаза бросается провал дипломатии наших стран": Французского историка зацепила улыбка и ехидство Путина
04 июля 2019, 22:54 • 153 • Политика
Историк, профессор Франко-германского института европейских исследований Эдуар Юссон отметил, что недавнее интервью президента РФ Владимира Путина Financial Times задело за живое многих западных политиков. Особенно то ехидство и улыбка Путина, с которой он заявил, что либеральная идея себя изжила. Впрочем, историк отчасти поддержал позицию российского лидера, отметив, что сближение России и Китая лишь указывает на промахи западной дипломатии.
Статья Юссона появилась в журнале Atlantico. Автор придал материалу форму письма из Лондона, якобы написанного неким Бенджамином Дизраэли, однофамильцем основателя консервативной партии и премьер-министра Великобритании во второй половине XIX века.
Профессор решил применить литературный ход неспроста: сейчас он работает над книгой, посвящённой знаменитому британскому политику.
В письме отмечается, что Путин в сдержанных и жёстких выражениях обозначил своё неприятие западной политики в отношении мигрантов, когда последним прощаются все преступления только из-за статуса "беженец". Также глава РФ не считает целесообразным ставить требования гомосексуалистов в центр политической программы, как это зачастую происходит на Западе. Эти два замечания вызвали, по мнению автора письма, реакцию Эммануэля Макрона и Дональда Туска, которые снова оседлали своего конька защиты "либеральной демократии".
При этом на протяжении всего интервью с лица российского лидера не сходила улыбка, с которой он не без ехидства напоминал британцам, что президента России выбирали всей страной, а премьер-министра Соединённого Королевства назначает партия, отмечается в статье.
Автор отмечает, что Путин сделал весьма едкое замечание, учитывая тот факт, что Борис Джонсон вынужден сейчас продолжать антироссийские тирады, чтобы его избрали лидером партии.
В целом автор письма делит послания Западу на три этапа: до 2007 года они касались борьбы с терроризмом, второй этап автор характеризует как "осознанный вызов", когда на Мюнхенской конференции по безопасности Путин резко осудил одностороннюю политику США, а затем последовали Южная Осетия, Украина, Крым и санкции. Сейчас же наступил третий, более спокойный этап.
Автор письма признаётся, что когда знакомишься с высказываниями российского президента с европейской точки зрения, то в глаза бросается провал дипломатии стран Запада, в результате которого Россия сблизилась с Китаем. Именно поэтому британские интервьюеры не дождались от российского президента критики в адрес Пекина, говорится в письме.
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