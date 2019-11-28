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"В этом есть что-то ужасающее": Молодые американцы умирают с пугающей скоростью – медики

28 ноября 2019, 20:39  •  45 • В мире
Американские специалисты отмечают тревожную тенденцию: вот уже почти десять лет с пугающей скоростью продолжает расти смертность среди молодых американцев, а продолжительность жизни между тем снижается третий год подряд. "В этом есть что-то ужасающее", - говорит автор недавно опубликованного доклада Американской медицинской ассоциации (JAMA).
Причинами роста смертности среди людей в возрасте от 24 до 64 лет стали передозировка наркотиками, болезни печени, суицид и ещё не менее десятка других.
О невероятно "мрачном" исследовании рассказало американское издание The Washington Post. Речь идёт о докладе, опубликованном во вторник, 26 ноября, и составленном на статистических данных по смертности на территории США. В ходе исследования был охвачен период с 1959 по 2017 год.
Несмотря на то что Соединённые Штаты по-прежнему остаются лидером по расходам на систему здравоохранения, смертность продолжает расти. Особенно это заметно на фоне других стран, где подобная статистика показывает положительные тенденции.
Как указывается в докладе, только за период с 2010 по 2017 год темпы роста смертности достигли 6%. Причем среди жителей страны в возрасте от 25 до 34 лет этот показатель достиг 29%. То есть всего за этот период отмечено 33 тысячи "лишних смертей". Такая тенденция отмечается как среди белого населения США, так и среди латино- и афроамериканцев.
По мнению одного из авторов исследования - почетного доктора Центра изучения общества и здоровья Стивена Вульфа, вместо того чтобы снижаться, смертность продолжает расти, а это говорит о том, что "что-то очень сильно не в порядке".
Одной из причин, по словам Вульфа, стала так называемая "опиоидная эпидемия". Иначе говоря – бесконтрольный прием болеутоляющих, созданных на основе опиоидов. При передозировке такими препаратами нередко отмечается летальный исход. На самом же деле снижение роста продолжительности жизни было отмечено уже в 1980-е годы, а тогда о подобных препаратах почти и не слышали.
"Отчасти дело может быть в ожирении, отчасти — в наркозависимости, отчасти — в том, что водители отвлекаются на телефоны. Причина носит общий характер, что говорит о некоем "глубинном факторе", наносящем удар по здоровью взрослых", — цитирует Вульфа The Washington Post.
Как отмечается в докладе, в последнее время "пугающие" тенденции стали отмечаться среди слабого пола, тогда как раньше это касалось мужчин.
По-прежнему на первом месте среди причин смертности остается ожирение: лишний вес имеют почти 71,6% жителей США. При этом распространена эта болезнь уже и среди детей и подростков.
Авторы доклада также отметили зависимость между уровнем смертности и качеством образования американцев: чем выше уровень смертности, тем хуже обстоят дела с образованием.
Опубликованное в JAMA новое исследование почти наверняка станет поводом для политической дискуссии по поводу причин роста смертности и возможных путей решения такой проблемы, отдельно отмечает обозреватель WP.

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