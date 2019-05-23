"В ЕС много не дадут, только на элитку хватит": Пушков о тяжелом "выживании" Украины с НАТО и Евросоюзом

Стремление к членству в НАТО с недавних пор закреплено к украинской конституции, напомнил Пристайко, выразив надежду на то, что именно этого – стал членом блока и Евросоюза – желает большая часть населения Украины и Верховной рады.

Это заявление представителя нового украинского президента в своем микроблогев Twitter прокомментировал сенатор Алексей Пушков, напомнив, что Украине не привыкать выживать за чужой счет: сначала за счет России, теперь за счет Евросоюза.

С мнением сенаторац согласились многие его подписчики. "Ну, на Зеленского и колониальную администрацию хватит", - написал Алексей Пальчун.

"Зеленский оскорбил свою страну и народ, заявив о неспособности к самостоятельности и сохранения независимости", - добавила Галина Самойлова.

"Украинцы в который раз наступают на одни и те же грабли, выбирая антироссийского и антиукраинского президента и европейскую мечту", - прокомментировала Tamara.

Украина всегда выживала за чей-то счёт, например, за наш. А теперь хочет выживать за счёт ЕС. Но много ей там не дадут - на элитку хватит, а народу ничего не достанется. Так что выживать будет плоховато. За чужой счёт жить хорошо не выйдет. Не осуществится «украинская мечта». https://t.co/dgHaHTi3Qa — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 мая 2019 г.

Ну, на Зеленского и колониальную администрацию хватит — Алексей Пальчун (@palchun) 22 мая 2019 г.

Подобные высказывания против народа Украины. Зеленский оскорбил свою страну и народ, неспособностью к самостоятельности и сохранения независимости. Украина пойдет на продажу с молотка по велению Зеленского. — Галина Самойлова (@GalSamoilova) 22 мая 2019 г.

За что боролись, на то и напоролись. Украинцы в который раз наступают на одни и те же грабли, выбирая антироссийского (=антиукраинского) президента и европейскую мечту. — Tamara (@tamnat2008) 23 мая 2019 г.