Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Поставки С-400 Турции подорвут монополию США": Эксперты - о желании В...
Выступал за снятие санкций с России: В скандале с бывшим вице-канцлером Австрии ...
Разница в реальностях. Голоса в вашингтонской голове
В США запрещают беременность, а японцы опрашивают русских о Курилах (Телеграм об...
Главная / В мире

"В ЕС много не дадут, только на элитку хватит": Пушков о тяжелом "выживании" Украины с НАТО и Евросоюзом

23 мая 2019, 07:09  •  57 • В мире
Для Украины НАТО с Евросоюзом – самые важные "партнеры", без которых стране просто не выжить. Об этом в среду, 22 мая, сообщил замглавы администрации Зеленского Вадим Пристайко. "В ЕС много не дадут, на элитку хватит, народу ничего не достанется", - прокомментировал сенатор Алексей Пушков.
Стремление к членству в НАТО с недавних пор закреплено к украинской конституции, напомнил Пристайко, выразив надежду на то, что именно этого – стал членом блока и Евросоюза – желает большая часть населения Украины и Верховной рады.
Это заявление представителя нового украинского президента в своем микроблогев Twitter прокомментировал сенатор Алексей Пушков, напомнив, что Украине не привыкать выживать за чужой счет: сначала за счет России, теперь за счет Евросоюза.
С мнением сенаторац согласились многие его подписчики. "Ну, на Зеленского и колониальную администрацию хватит", - написал Алексей Пальчун.
"Зеленский оскорбил свою страну и народ, заявив о неспособности к самостоятельности и сохранения независимости", - добавила Галина Самойлова.
"Украинцы в который раз наступают на одни и те же грабли, выбирая антироссийского и антиукраинского президента и европейскую мечту", - прокомментировала Tamara.
Украина всегда выживала за чей-то счёт, например, за наш. А теперь хочет выживать за счёт ЕС. Но много ей там не дадут - на элитку хватит, а народу ничего не достанется. Так что выживать будет плоховато. За чужой счёт жить хорошо не выйдет. Не осуществится «украинская мечта». https://t.co/dgHaHTi3Qa
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 мая 2019 г.
Ну, на Зеленского и колониальную администрацию хватит
— Алексей Пальчун (@palchun) 22 мая 2019 г.
Подобные высказывания против народа Украины. Зеленский оскорбил свою страну и народ, неспособностью к самостоятельности и сохранения независимости. Украина пойдет на продажу с молотка по велению Зеленского.
— Галина Самойлова (@GalSamoilova) 22 мая 2019 г.
За что боролись, на то и напоролись. Украинцы в который раз наступают на одни и те же грабли, выбирая антироссийского (=антиукраинского) президента и европейскую мечту.
— Tamara (@tamnat2008) 23 мая 2019 г.
Может это и есть содержание их вековой мечты, как там у них :"и запануем"
— max martov (@maxmart1954) 23 мая 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
23 мая 2019, 07:09
"Пытаются продлить свою политическую жизнь": Зеленский призвал украинцев "наказать" Раду, "прокатившую" его законопроект о выборах
23 мая 2019, 03:54
"Накрутка в 1000 процентов за детальку, каково?": СМИ раскрыли многолетнюю схему воровства в Пентагоне
22 мая 2019, 14:39
«Бредил советской угрозой»: чем запомнился первый министр обороны США Джеймс Форрестол
22 мая 2019, 21:09
Вылетел с трассы и опрокинулся: в ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка, десятки человек пострадали
23 мая 2019, 07:09
"В ЕС много не дадут, только на элитку хватит": Пушков о тяжелом "выживании" Украины с НАТО и Евросоюзом
22 мая 2019, 14:54
Дайджест СМИ: Ультиматум Турции от США, Асада заподозрили в химатаках, давление на Китай растёт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2019, 00:24
"Если понадобится, дайте знать": Небензя посоветовал британке в ООН обратиться к российским хирургам
18 мая 2019, 10:09
"За вас никто сражаться не будет": Обидчик Скабеевой рассказал о грандиозном провале Украины в ПАСЕ
16 мая 2019, 15:39
В МИД Венгрии оценили подписанный Порошенко закон о государственном языке
16 мая 2019, 19:09
Сирия: «Россия арестовала 11 шпионов-иранцев на базе «Хмеймим»
21 мая 2019, 12:39
«Украина вряд ли переживёт Порошенко-2»: о чём свидетельствуют первые внешнеполитические заявления Зеленского
22 мая 2019, 08:24
Савченко назвала тех, кто запугал депутатов и президентов Украины: "Впечатление, что их уже приговорили к расстрелу"
16 мая 2019, 09:24
Путин "один 9 шайб забил!": Сборную России неожиданно пристыдили после победы над Италией в ЧМ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.