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"В ЕС много не дадут, только на элитку хватит": Пушков о тяжелом "выживании" Украины с НАТО и Евросоюзом
23 мая 2019, 07:09 • 57 • В мире
Для Украины НАТО с Евросоюзом – самые важные "партнеры", без которых стране просто не выжить. Об этом в среду, 22 мая, сообщил замглавы администрации Зеленского Вадим Пристайко. "В ЕС много не дадут, на элитку хватит, народу ничего не достанется", - прокомментировал сенатор Алексей Пушков.
Стремление к членству в НАТО с недавних пор закреплено к украинской конституции, напомнил Пристайко, выразив надежду на то, что именно этого – стал членом блока и Евросоюза – желает большая часть населения Украины и Верховной рады.
Это заявление представителя нового украинского президента в своем микроблогев Twitter прокомментировал сенатор Алексей Пушков, напомнив, что Украине не привыкать выживать за чужой счет: сначала за счет России, теперь за счет Евросоюза.
С мнением сенаторац согласились многие его подписчики. "Ну, на Зеленского и колониальную администрацию хватит", - написал Алексей Пальчун.
"Зеленский оскорбил свою страну и народ, заявив о неспособности к самостоятельности и сохранения независимости", - добавила Галина Самойлова.
"Украинцы в который раз наступают на одни и те же грабли, выбирая антироссийского и антиукраинского президента и европейскую мечту", - прокомментировала Tamara.
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