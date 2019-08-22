"В двуличии Познера - отблески пламени печей лагерей смерти": Телеведущий разрешил вешать дома картины Гитлера

Провокационный вопрос задал телеведущему Владимиру Познеру один из его читателей - некий Кирилл Кириченко.

"Имеет ли значение, кто написал картину? Можно ли вешать у себя дома картины Гитлера, если это просто картины?" - поинтересовался у телеведущего читатель.

Все это журналист опубликовал в своем блоге на сайте Познер Online. Ответ получился не менее провокационным, чем сам вопрос.

"Творчество, на мой взгляд, можно воспринимать в отрыве от человека и наоборот", - философски заметил Познер, приведя в пример Баха и уточнив, что о нем как о человеке известно немного.

"Имеет ли значение, кто автор картины? По-моему, нет, - ответил Познер и разрешил вешать картины фюрера, известного также как "австрийский художник": - Можно ли вешать у себя дома картины, написанные Гитлером? Можно, конечно".

И тут же задал читателю встречный вопрос, добавив, что ответ на него как раз "имеет значение": "Вы вешаете эти картины, потому что они нравятся вам, или потому что вы - поклонник Гитлера не как художника, а как политика?"

Блогер и публицист Сергей Колясников у себя в телеграм-канале Zergulio возмутился разрешением Познера и напомнил об уничтожении фашистами миллионов людей.

"В двуличии Познера - отблески пламени печей Майданека, Освенцима и других лагерей смерти. В одном только Освенциме уничтожено более 4 миллионов человек, - подчеркнул блогер. Потери СССР в Великой Отечественной войне оцениваются в более чем 26 миллионов человек. Война пришла в каждую семью".

Колясников также не без сарказма добавил: "Конечно, почему бы не повесить картину Гитлера в кабинете или дома, в детской. А в школах разбирать его мазню на уроках ИЗО".