"В дупелину пьяный Веник": Соловьёв без купюр отчитал главреда "Эха Москвы" за совет для "ВВ"

Тележурналист Владимир Соловьёв самым жёстким образом прокомментировал сообщение главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о сенате Боливии и его совете "ВВ". Венедиктов написал, что сенат, где большинство голосов принадлежит партии Моралеса, принял закон, отменяющий избрание Моралеса. Причем голосование было единогласным.

Таким образом, теперь избрание Моралеса президентом отменено, и баллотироваться на новый срок он не может.

"ВВ, Вы приглядитесь-то", - добавил Венедиктов.

Владимир Соловьёв ответил заявлением, где читается обвинение Венедиктова в злоупотреблении спиртными напитками.

"Каждое воскресное утро в дупелину пьяный Веник раздавал советы в телеге. Ему было тяжело, белочки хихикали и пытались хвостиками выбить из рук телефон, но Веник продолжал пальцами продавливать экран", - заявил тележурналист.