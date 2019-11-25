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"В дупелину пьяный Веник": Соловьёв без купюр отчитал главреда "Эха Москвы" за совет для "ВВ"
25 ноября 2019, 08:09 • 219 • Политика
Владимир Соловьёв без купюр отчитал главреда "Эха Москвы" за пост с советом для "ВВ". "В дупелину пьяный Веник", - написал он, комментируя сообщение Алексея Венедиктова о голосовании сената Боливии и, вероятно, российских параллелях.
Тележурналист Владимир Соловьёв самым жёстким образом прокомментировал сообщение главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о сенате Боливии и его совете "ВВ". Венедиктов написал, что сенат, где большинство голосов принадлежит партии Моралеса, принял закон, отменяющий избрание Моралеса. Причем голосование было единогласным.
Таким образом, теперь избрание Моралеса президентом отменено, и баллотироваться на новый срок он не может.
"ВВ, Вы приглядитесь-то", - добавил Венедиктов.
Владимир Соловьёв ответил заявлением, где читается обвинение Венедиктова в злоупотреблении спиртными напитками.
"Каждое воскресное утро в дупелину пьяный Веник раздавал советы в телеге. Ему было тяжело, белочки хихикали и пытались хвостиками выбить из рук телефон, но Веник продолжал пальцами продавливать экран", - заявил тележурналист.
Фото: t.me/SolovievLive.
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