Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине после ДТП госпитализирован уполномоченный по правам ребёнка
Коммерческая партия РФ связалась с зоошизиками-нацистами (Руслан Осташко)
Неонацисты создают в Германии зоны страха
Аргументы из сейфа: адвокат Трампа рассказал о компромате на Байденов и свидетел...
Главная / Политика

"В дупелину пьяный Веник": Соловьёв без купюр отчитал главреда "Эха Москвы" за совет для "ВВ"

25 ноября 2019, 08:09  •  219 • Политика
Владимир Соловьёв без купюр отчитал главреда "Эха Москвы" за пост с советом для "ВВ". "В дупелину пьяный Веник", - написал он, комментируя сообщение Алексея Венедиктова о голосовании сената Боливии и, вероятно, российских параллелях.
Тележурналист Владимир Соловьёв самым жёстким образом прокомментировал сообщение главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о сенате Боливии и его совете "ВВ". Венедиктов написал, что сенат, где большинство голосов принадлежит партии Моралеса, принял закон, отменяющий избрание Моралеса. Причем голосование было единогласным.
Таким образом, теперь избрание Моралеса президентом отменено, и баллотироваться на новый срок он не может.
"ВВ, Вы приглядитесь-то", - добавил Венедиктов.
Владимир Соловьёв ответил заявлением, где читается обвинение Венедиктова в злоупотреблении спиртными напитками.
"Каждое воскресное утро в дупелину пьяный Веник раздавал советы в телеге. Ему было тяжело, белочки хихикали и пытались хвостиками выбить из рук телефон, но Веник продолжал пальцами продавливать экран", - заявил тележурналист.
Фото: t.me/SolovievLive.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



219
Источник
Похожие новости
24 ноября 2019, 15:54
Будущий посол США допустил потепление в отношениях с Россией, но с оговоркой
24 ноября 2019, 19:09
Зеленский ещё хуже "крутого воЕна" Порошенко: Шеврон с черепом стал поводом для анекдотов
25 ноября 2019, 08:09
Поклонская ждёт Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить скандал вокруг её гастролей в России
24 ноября 2019, 12:39
Украину распродадут по частям: Сбудется ли предсказание Савченко об исчезновении Незалежной?
24 ноября 2019, 12:39
Ротару можно лишить звания народной артистки: Эксперт раскрыл механизм отзыва
24 ноября 2019, 19:09
Хватить плясать, стройте новый мир: Поклонская дала лучший совет Киеву после публикаций The New York Times
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2019, 10:39
"В 2024 году он уйдёт - 99 процентов": Делягин объяснил внезапные откровения Юмашева о Путине
21 ноября 2019, 22:54
"Индийское кино отдыхает": Побитый украинцем американец Грэг оказался не тем, за кого себя выдаёт
21 ноября 2019, 09:54
Русский адмирал философски ответил Киеву на обвинения в краже унитазов и плафонов
23 ноября 2019, 00:54
«Маск подаст»: Россия не выделила США мест на «Союзах» (Руслан Осташко)
22 ноября 2019, 05:24
С-400 едва не уничтожил бомбардировщик США: Американский B-52H опасно приблизился к военной базе России
24 ноября 2019, 02:54
"Он бы пригодился нам в Германии": Немцы восхитились речью Путина на инвестиционном форуме
18 ноября 2019, 16:54
Единственная из «Квартала»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.