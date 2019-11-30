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"В Донбассе был похожий случай": Как спецслужбы Украины вербуют женщин-шпионок
30 ноября 2019, 21:24 • 18 • Политика
В Севастополе гражданку России арестовали за шпионаж в пользу Украины. Как спецслужбы Украины вербуют женщин-шпионок, рассказал политолог Игорь Друзь. "Такой случай был в Донбассе, когда переманили одну женщину, служащую командиром танка", - отметил он.
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину, которую подозревают в госизмене. По данным силовиков, служащую Черноморского флота завербовали украинские спецслужбы. Каким образом украинские спецслужбы вербуют шпионов среди женщин, Царьграду рассказал ополченец, участник боёв за Славянск и политолог Игорь Друзь.
Он считает, что арестованную в Севастополе женщину могли завербовать через её мужа или любовника. По мнению политолога, в вербовке женщин ключевую роль играет именно межличностный фактор. Игорь Друзь добавил, что в Донбассе был похожий случай, когда через мужчину завербовали женщину, служившую командиром танка.
Напомним, что арестованная за шпионаж женщина, по информации депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, была гражданской служащей Черноморского флота. Силовики считают, что её завербовали украинские агенты. Для них она собирала секретные данные об армии и вооружении. Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
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