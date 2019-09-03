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"В домашней одежде и тапках повели в машину": Журналиста Илью Азара задержали в Москве
03 сентября 2019, 01:54 • 76 • Политика
В Москве задержан журналист Илья Азар за нарушение установленного порядка организации и проведения митинга. "Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину", - заявил он. В МВД информацию о задержании пока не подтверждают.
Журналист и муниципальный депутат Илья Азар был задержан в Москве прямо на лестничной клетке своего дома. Об этом рассказал он сам на своем tg-канале. В пресс-службе ГУ МВД России информацию пока не подтверждают.
Согласно заявлениям журналиста, задержание произошло вечером вторника, 2 сентября. Трое людей в полицейской форме взяли его под стражу прямо на лестничной клетке. В качестве причины задержания было названо нарушение статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях - нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.
В пресс-службе ГУ МВД России не смогли подтвердить его историю. Там заявили, что информации о задержании Ильи Азара у них нет.
Напомним, что Илья Азар был одним из заявителей несанкционированных митингов в Москве. Ранее его уже штрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции протеста 27 июля.
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