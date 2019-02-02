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"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
02 февраля 2019, 23:24 • 108 • Политика
Народная милиция ДНР выложила в Сеть видео допроса пленного украинского силовика, которого уже успели прозвать "воином света". Николай Гриненко, служивший в 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, рассказал, что зарубежные инструкторы проводили тренинги, прикрываясь гражданскими: "В детском садике под навесиками занимались".
Во время допроса в Народной милиции ДНР пленный украинский десантник рассказал, что в ВСУ тренинги по снайперскому делу и приемам разведки проводят инструкторы из Канады и США. При этом занятия организованы на территории детского учреждения.
"Когда был в школе снайперов, сталкивался. Канадцы. Они наблюдали за нашей работой. Американцы преподавали разведку. Занимались под навесиками в детских садиках", - говорит он на видеозаписи, распространенной силовиками ДНР.
Николай Гриненко, служивший в 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, рассказал, что пошел служить по контракту, только чтобы помогать родителям.
Во время допроса он резко высказался в адрес Майдана и лично Петра Порошенко, тепло отозвался об уничтоженном новой властью "Беркуте".
Также Гриненко подробно рассказал о наркотиках, которые употребляют украинские силовики.
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