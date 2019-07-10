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"В детали вдаваться не буду": Путин рассказал о договоренностях, не выполненных Обамой

10 июля 2019, 08:54  •  119 • Политика
В интервью, которое Владимир Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну, глава государства договоренностях с Бараком Обамой, достигнутых в 2014 году, однако президент США со своей стороны их так и не выполнил. "В делали вдаваться не буду", - сказал Владимир Путин.
Речь об этом зашла во время интервью, которое президент России дал режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину". Договоренности, о которых шла речь, касались украинских событий.
"Могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены. Я бы на этом ограничился и не стал бы в детали вдаваться", - цитирует слова главы государства "РИА Новости".
Речь идет о телефонных переговорах между президентами России и США, которые состоялись почти накануне переворота в Киеве. Некоторые детали этой беседы раскрыл в мае прошлого года министр иностранных дела России Сергей Лавров.
Выступая в Академии управления при президенте Белоруссии в Минске, глава российской дипломатии отметил, что тогда — во время событий Майдана — 44-й президент США просил Путина не отговаривать Виктора Януковича от подписания соглашения с оппозицией.
Звонок Обамы в Кремль произошел, когда текст соглашения был уже готов. Данный документ требовал от Януковича добровольно отказываться от прерогатив верховного главнокомандующего и обязаться использовать полицию и ОМОН только для охраны правительственных зданий. Кроме того, в нем президент Украины соглашался на проведение в стране досрочных выборов.
Согласно Лаврову, даже американцы, должно быть, "почувствовали, что это перебор" и у Януковича могут возникнуть реальные сомнения в том, следует ли ему подписывать подобный документ. Потому Обама и решил попросить Путина не отговаривать тогда еще действующего президента Украины от этого шага.
По словам Лаврова, свою часть договоренности российская сторона выполнила, отговаривать Януковича, легитимного президента, от подписания соглашения никто не стал.
"А потом наутро, как вы знаете, президент Янукович отбыл в Харьков, тут же начались захваты правительственных зданий - резиденции президента, парламента», — рассказал о развитии ситуации Лавров.

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