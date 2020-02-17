"В чём сила, брат?": Поклонская объявила о начале собственного публичного следствия

Пока новая украинская власть не накажет бесов, которые причастны к вооруженному государственному перевороту на Украине, у неё ничего не получится. Об этом написала в своём Telegram-канале депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она призвала "всех очевидцев истинного лица Майдана не забывать, что у нас осталось незаконченное дело", и попросила помочь ей "довести его до конца".

Она отметила, что уже который год происходит судилище над теми, кто пытался остановить этот переворот и не допустить кровопролития в стране. Однако слов поддержки этим людям из Киева не слышно.

Поклонская добавила, что всё, на что способно "порошенковское наследие", — это делать скрины её страниц в соцсетях и подшивать к немыслимому числу дел, которые заведены на неё на Украине.

"Пока не накажете бесов, устроивших госпереворот в 2014 году, ничего не получится", — обратилась она к сегодняшнему официальному Киеву.

"Помните, как в фильме: "В чём сила, брат? В правде!", - добавила Поклонская.

"Вы и дальше бойтесь сколько угодно", — написала она и объявила о том, что начнёт собственное публичное следствие.

Напомним, что Поклонская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом открыть ей въезд в страну, чтобы она могла дать показания и помочь в прозрачном и справедливом расследовании по делам о событиях на Майдане.

Ранее Поклонская в программе телеведущего Владимира Соловьёва жёстко высказалась о Майдане и бывшем президенте Украины Викторе Януковиче. Поклонская резко прокомментировала миф о драконовском режиме власти. Она заявила, что силовикам запрещали наводить порядок в стране и применять меры к радикалам. "Что это такой за дракон беззубый, без когтей? Это что за слюнявый дракон, который позволил разрушить страну?" - возмутилась Поклонская.