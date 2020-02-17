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"В чём сила, брат?": Поклонская объявила о начале собственного публичного следствия
17 февраля 2020, 17:39 • 221 • Политика
Наталья Поклонская объявила о начале своего собственного публичного следствия касательно преступлений Майдана. Она отметила, что у новой украинской власти ничего не получится, пока та не накажет бесов, причастных к вооруженному госперевороту в стране. "Помните, как в фильме: "В чём сила, брат? В правде!".
Пока новая украинская власть не накажет бесов, которые причастны к вооруженному государственному перевороту на Украине, у неё ничего не получится. Об этом написала в своём Telegram-канале депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она призвала "всех очевидцев истинного лица Майдана не забывать, что у нас осталось незаконченное дело", и попросила помочь ей "довести его до конца".
Она отметила, что уже который год происходит судилище над теми, кто пытался остановить этот переворот и не допустить кровопролития в стране. Однако слов поддержки этим людям из Киева не слышно.
Поклонская добавила, что всё, на что способно "порошенковское наследие", — это делать скрины её страниц в соцсетях и подшивать к немыслимому числу дел, которые заведены на неё на Украине.
"Помните, как в фильме: "В чём сила, брат? В правде!", - добавила Поклонская.
Напомним, что Поклонская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом открыть ей въезд в страну, чтобы она могла дать показания и помочь в прозрачном и справедливом расследовании по делам о событиях на Майдане.
Ранее Поклонская в программе телеведущего Владимира Соловьёва жёстко высказалась о Майдане и бывшем президенте Украины Викторе Януковиче. Поклонская резко прокомментировала миф о драконовском режиме власти. Она заявила, что силовикам запрещали наводить порядок в стране и применять меры к радикалам. "Что это такой за дракон беззубый, без когтей? Это что за слюнявый дракон, который позволил разрушить страну?" - возмутилась Поклонская.
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