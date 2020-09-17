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"В чём логика?": Пронько обратил внимание на правительственный парадокс скупердяя
17 сентября 2020, 18:25 • 93 • Политика
Российские власти планируют повысить налоги, но при этом приберечь ресурсы ФНБ. Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько обратил внимание на правительственный парадокс скупердяя: "В чём логика?"
Министерство финансов России объявило, что намерено потратить в следующем году 91 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета. Ведомство обеспокоено тем, что объём фонда в 2022 году будет ниже планки в 7%. Поэтому власти намерены проводить "консервативную политику", направленную на экономию резервов, несмотря на большое количество важных инфраструктурных проектов, требующих финансовых вливаний.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин также заявил, что правительство намерено повышать акцизы на табак и увеличивать налоги для добывающей отрасли (вырастет плата за пользование природными ресурсами и налог на дополнительный доход при добыче нефти и газа), чтобы увеличить доходы бюджета.
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько нашёл такую политику довольно странной. Получается, что государство пытается пополнять бюджет только за счёт граждан и бизнеса, но не за счёт собственных резервов, накопленных на чёрный день.
Скриншот: Telegram/Юрий Пронько
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