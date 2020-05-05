"В чьём кармане государство?": Михалков напомнил "болезненную" правду

Автор zen-канала "Наша жизнь - калейдоскоп!" призывает не поминать главу Сбербанка Германа Грефа всуе. В своей публикации он пытается разобраться, по какой причине с телеэфира был снят очередной ролик программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон".

"Вопрос чисто шкурный: что нужно сделать, чтобы программу сняли?" - интересуется блогер.

Он напомнил о том, что люди уже не первый год просят убрать с федеральных каналов всяких "амнуэлей, сытиных, грегов", которые "льют помои нам в уши". А тут вдруг с эфира снимается программа Михалкова. А ведь режиссёр известен как раз своей прямо противоположной либералам точкой зрения.

Автор статьи не верит в то, что причиной снятия стали высказывания о "чипировании", напомнив о том, что слухи об этом уже давно ходят по интернету, "и Гейтса с его "фармобозрением" уж как только и кто только не склонял".

Блогер указал на "самое больное", отметив, что Михалков в своей программе лишь собрал воедино разрозненные выступления Германа Грефа и на их базе постарался выделить "линию поведения некоторых властных кругов и структур".

"Самое больное, на мой взгляд, - это то, что устами Грефа Никита Сергеич ещё раз напомнил нам о том, что Сбербанк - структура не российская", - приходит к выводу автор публикации, напомнив также о недавнем завершении сделки по выкупу у ЦБ пакета акций Сбербанка. За 50% + 1 акцию, напомним, было уплачено 2,139 трлн рублей, взятых из средств Фонда национального благосостояния. Тогда же глава Сбербанка заявил, что в результате сделки акционером банка и главным выгодоприобретателем от его деятельности фактически становится через ФНБ и Минфин "весь народ России".

Однако блогер обратил внимание на одну деталь при этом: "Вот только отделений Сбербанка до сих пор в Крыму нет, и... душа болит о неделимости". На этом же фоне по-иному выглядит недавняя претензия Центробанка к Глазьеву.

"Вот так посмотришь, подумаешь и действительно задашься вопросом, в чьём же кармане государство. А тут ещё и просьба "заткнуть Глазьева" припомнится", - сообщается в публикации.

Ранее в эфире программы "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько также напомнил о западных владельцах акций банка. Эксперт раскрыл структуру владения так называемыми свободными акциями Сбербанка. Как оказалось, абсолютное большинство из них - у западных акционеров.