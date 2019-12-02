"В чём дело?!" Сами украинцы возмутились подтасовкой фактов для захвата территорий России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов "принять пару областей" России. Высказался Кулеба на личной странице в Twitter, публикуя карту страны, где обозначено расселение украинцев. Вероятно, карта была составлена ещё Степаном Рудницким - географом из Львова, а печатали её в разгар Первой мировой войны в Австро-Венгрии.

Своим постом Кулеба отреагировал на заявление спикера Госдумы России Вячеслава Володина о риске распада Украины. Украинский чиновник сказал, что "вынужден огорчить" Володина. Мол, никто выходить из состава Украины не собирается. А вот Киев, мол, вполне готов к расширению за счёт российских регионов, таким образом, будет "восстановлена историческая справедливость".

Кулеба, как мы понимаем, не учитывает очевидных фактов. На юго-востоке Украины с 2014 года самостоятельно существуют ДНР и ЛНР. А крымчане уже восстановили историческую справедливость, заявив на референдуме, что не готовы мириться со своим украинским статусом.

В соцсети на высказывание Кулебы негативно отреагировали даже украинцы.

"Распространение таких карт, как аргумента против официальной риторики, создаёт угрозу для отношений Украины с другими государствами. Ведь эта карта отображает не фактические, но мнимые границы национальной территории...", - написал Łukasz Adamski

@LukaszAdamskiPL.

Кулеба вступил с ним в дискуссию, ответив:

"Никакое другое государство, кроме России, не совершило акт агрессии против Украины. Со всеми другими государствами у нас равноправные отношения и уважение территориальной целостности".

С другой стороны, в комментариях появились и те, кто посчитал, что вместо Кулебы должны высказываться другие - официальные лица:

"Где официальная реакция украинской власти? Президента, правительства, парламента? Нет времени? Продолжаем заигрывать с врагом? В чём дело?!" - написал balancemarina @balancemarina.