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"В чём дело?!" Сами украинцы возмутились подтасовкой фактов для захвата территорий России
02 декабря 2019, 15:39 • 314 • Политика
В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России. С требованиями к Москве после слов Вячеслава Володина выступил Дмитрий Кулеба. Но сами украинцы возмутились его словами, нацеленными на захват территории России, увидев и подтасовку фактов, и неуместность заявления - мол, говорить должен не Кулеба, а другие - официальные лица.
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов "принять пару областей" России. Высказался Кулеба на личной странице в Twitter, публикуя карту страны, где обозначено расселение украинцев. Вероятно, карта была составлена ещё Степаном Рудницким - географом из Львова, а печатали её в разгар Первой мировой войны в Австро-Венгрии.
Своим постом Кулеба отреагировал на заявление спикера Госдумы России Вячеслава Володина о риске распада Украины. Украинский чиновник сказал, что "вынужден огорчить" Володина. Мол, никто выходить из состава Украины не собирается. А вот Киев, мол, вполне готов к расширению за счёт российских регионов, таким образом, будет "восстановлена историческая справедливость".
Кулеба, как мы понимаем, не учитывает очевидных фактов. На юго-востоке Украины с 2014 года самостоятельно существуют ДНР и ЛНР. А крымчане уже восстановили историческую справедливость, заявив на референдуме, что не готовы мириться со своим украинским статусом.
В соцсети на высказывание Кулебы негативно отреагировали даже украинцы.
"Распространение таких карт, как аргумента против официальной риторики, создаёт угрозу для отношений Украины с другими государствами. Ведь эта карта отображает не фактические, но мнимые границы национальной территории...", - написал Łukasz Adamski
@LukaszAdamskiPL.
Кулеба вступил с ним в дискуссию, ответив:
"Никакое другое государство, кроме России, не совершило акт агрессии против Украины. Со всеми другими государствами у нас равноправные отношения и уважение территориальной целостности".
С другой стороны, в комментариях появились и те, кто посчитал, что вместо Кулебы должны высказываться другие - официальные лица:
"Где официальная реакция украинской власти? Президента, правительства, парламента? Нет времени? Продолжаем заигрывать с врагом? В чём дело?!" - написал balancemarina @balancemarina.
Фото: twitter.com/balancemarina.
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