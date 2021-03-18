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"В чьих интересах она работает?": Шафран привела несколько показательных фактов про Пушкину
18 марта 2021, 20:15 • 50 • Политика
Известная российская журналистка Анна Шафран привела несколько показательных фактов о депутате Оксане Пушкиной. "Есть очень серьёзные сомнения, в чьих интересах она работает", - отметила она.
Оксана Пушкина на днях заявила, что не намерена вновь баллотироваться в российский парламент этой осенью. Шафран по этому поводу вспомнила, чего добивалась Пушкина за время своей работы в Госдуме, и привела несколько фактов из её биографии.
Журналистка напомнила, что в 90-х годах депутат проживала в США, а после перебралась в Россию. Но если в Штатах немыслимо, чтобы человек, проживший несколько лет в России, стал конгрессменом, то в России такое возможно.
Жизнь в США, вероятно, наложила свой отпечаток, поскольку Пушкина, как утверждает Шафран, всеми силами пыталась внедрить в России худшие западные практики, направленные на разрушение семьи. Это и срочное изъятие детей из семьи, и бизнес вокруг суррогатного материнства, и аборты.
Скриншот: Telegram/ШАФРАН
Напомним, что Пушкина неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за поддержки абортов и выступлений в защиту представителей нетрадиционной сексуальной ориентации (выступлений, которые некоторые эксперты расценивают как пропаганду). Кроме того, она продвигала неоднозначный закон о домашнем насилии, который позволил бы супругам и сожителям устраивать друг над другом внесудебные расправы.
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