Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Объединение России и Белоруссии. Всё решится 19 ноября
МИД Украины заявил о готовой стратегии защиты Мазура на суде в Польше
"Россия могла стать ЛИДЕРОМ Евразии!" Соловьев и Станкевич о ВЕЛИЧАЙШЕ...
В Одессе памятную доску маршалу Жукову облили краской
Главная / В мире

"В честь победы сборной ЮАР": Моряки научили белуху играть в регби

11 ноября 2019, 02:39  •  61 • В мире
Команда исследовательского судна Gemini Craft из Южной Африки научила играть в регби белуху, встреченную рядом с Южным полюсом. Видео в Facebook выложил один из моряков. Автор ролика пошутил, что так белуха "отмечает победу сборной ЮАР".
Судно из Южной Африки совершало исследовательскую экспедицию, когда повстречалось с белухой. Моряки не только подружились с ней, но и приучили заниматься спортом.
Ролик на своей личной страничке в соцсети опубликовал моряк Алон Коуэн 6 ноября. На кадрах белуха плывет рядом с исследовательским судном. Один из моряков бросает ей мячик для регби, белуха отдает людям "ответный пас". Правда, пару раз теряет и подбирает мяч по дороге. В соцсетях заметили, что животное научилось приносить мяч, как собака.
Моряк, выложивший ролик, считает: так белуха радуется победе футболистов сборной ЮАР - "Спрингбокс" ("Антилопы").
"Белуха празднует победу "антилоп" где-то недалеко от Южного полюса!" - написал Алон Коуэн.
Минутное видео посмотрели больше 1,5 млн человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
11 ноября 2019, 02:39
Мексикатор
10 ноября 2019, 20:09
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35
11 ноября 2019, 02:39
Растворение Берлинской стены
09 ноября 2019, 14:54
"В лоскуты": "Твиттер" ООН показал ужасы химатак... картинкой из Fallout. Как и CNN
10 ноября 2019, 00:24
Война концепций: что стоит за призывом главы Еврокомиссии освоить «язык силы»
09 ноября 2019, 21:24
Дайджест СМИ: Макрон назвал сценарии развития России, США признали отставание в гонке вооружений
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 10:24
"Всё враньё... Горбачёв ждал, кто победит": Последний Маршал СССР об измене экс-президента
10 ноября 2019, 03:54
"Жаль, мне не дали визу...": Жалобы японской туристки на всё русское ёмко оценила Наталья Поклонская
08 ноября 2019, 16:09
Сбросить "социальный балласт": Зеленский сдаст пенсионеров ради МВФ - эксперт
07 ноября 2019, 10:54
"Аж документы швырнул. Но не в лицо": Как "циничный" Лавров довел украинского министра
05 ноября 2019, 05:09
В Киеве закипают мозги
08 ноября 2019, 09:39
Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пенсионеры доживают жизнь в нищете
04 ноября 2019, 08:39
«Американцам нужно быть поскромнее»: как США пытаются разработать боевых наземных роботов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.