"В честь победы сборной ЮАР": Моряки научили белуху играть в регби

Судно из Южной Африки совершало исследовательскую экспедицию, когда повстречалось с белухой. Моряки не только подружились с ней, но и приучили заниматься спортом.

Ролик на своей личной страничке в соцсети опубликовал моряк Алон Коуэн 6 ноября. На кадрах белуха плывет рядом с исследовательским судном. Один из моряков бросает ей мячик для регби, белуха отдает людям "ответный пас". Правда, пару раз теряет и подбирает мяч по дороге. В соцсетях заметили, что животное научилось приносить мяч, как собака.

Моряк, выложивший ролик, считает: так белуха радуется победе футболистов сборной ЮАР - "Спрингбокс" ("Антилопы").

"Белуха празднует победу "антилоп" где-то недалеко от Южного полюса!" - написал Алон Коуэн.

Минутное видео посмотрели больше 1,5 млн человек.