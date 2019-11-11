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"В честь победы сборной ЮАР": Моряки научили белуху играть в регби
11 ноября 2019, 02:39 • 61 • В мире
Команда исследовательского судна Gemini Craft из Южной Африки научила играть в регби белуху, встреченную рядом с Южным полюсом. Видео в Facebook выложил один из моряков. Автор ролика пошутил, что так белуха "отмечает победу сборной ЮАР".
Судно из Южной Африки совершало исследовательскую экспедицию, когда повстречалось с белухой. Моряки не только подружились с ней, но и приучили заниматься спортом.
Ролик на своей личной страничке в соцсети опубликовал моряк Алон Коуэн 6 ноября. На кадрах белуха плывет рядом с исследовательским судном. Один из моряков бросает ей мячик для регби, белуха отдает людям "ответный пас". Правда, пару раз теряет и подбирает мяч по дороге. В соцсетях заметили, что животное научилось приносить мяч, как собака.
Моряк, выложивший ролик, считает: так белуха радуется победе футболистов сборной ЮАР - "Спрингбокс" ("Антилопы").
"Белуха празднует победу "антилоп" где-то недалеко от Южного полюса!" - написал Алон Коуэн.
Минутное видео посмотрели больше 1,5 млн человек.
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