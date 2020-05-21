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"В честь битвы при Хогвартсе": Автор "Гарри Поттера" раздала свои миллионы беднякам
21 мая 2020, 13:55 • 18 • В мире
Автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг больше не миллиардерша: значительную часть своих миллионов она раздала беднякам. Последнее своё пожертвование она посвятила годовщине придуманной ею же "битвы за Хогвартс".
В начале 2000-х годов, когда свет увидели первые романы серии "Гарри Поттер", их автор Джоан Роулинг была богаче британской королевы: её состояние насчитывало более миллиарда фунтов стерлингов.
Но добрая и сострадательная натура писательницы не позволила ей наслаждаться богатством в одиночку: Роулинг регулярно тратила огромные суммы на благотворительность. Некоторые благотворительные фонды она основала сама.
А недавно создательница сказок о школе волшебников объявила, что пожертвует очередной миллион тем, кто находится в наиболее тяжёлом положении из-за кризиса и пандемии коронавируса, в том числе бездомным.
Как пишет "Экспресс газета", своё благодеяние Роулинг приурочила к годовщине "битвы при Хогвартсе", которой завершается финальная книга "Поттерианы".
Теперь, по оценкам аналитиков, состояние писательницы насчитывает "всего" 795 миллионов фунтов. Впрочем, это вряд ли расстраивает 54-летнюю Роулинг, которая в своё время едва сводила концы с концами на пособие и подрабатывала машинисткой.
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