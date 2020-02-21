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"В Чернобыль их": Украинцы повторили "пророчество" из Рунета
21 февраля 2020, 02:54 • 76 • В мире
Жители села Микулинцы Тернопольской области вторые сутки протестуют против создания карантина рядом с их населённым пунктом. Эвакуированных из Уханя украинцев собирались поселить в санатории "Медоборы". Вместо этого местное население предложило отправить сограждан в Чернобыль. А ведь ещё пару дней назад в Рунете эта идея распространялась как "пророчество" и шутка.
Ещё вчера на въезде в село жители вырыли рвы и соорудили баррикады из покрышек. Люди стоят, не расходятся, скандируют хором "Ганьба!" (укр. "позор". - Ред.).
Телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале разместил короткое видео, на котором женщина выражает своё мнение по поводу сложившейся ситуации. Она, как и все её соседи, категорически против создания карантинной зоны неподалеку от села Микулинцы.
Женщина призналась, что она переживает за украинский народ, но 45 потенциально заражённых и плюс медицинский персонал - это уж слишком.
"Вы больше не знаете, где их поселить? Есть военные полигоны. Или отреставрируйте в чернобыльской зоне какой-то один отель. Поселите их туда на 14 дней на эту обсервацию. Санаторий "Медоборы"? Люди добрые, вы думаете, что вы делаете или нет?!" - весьма эмоционально произнесла жительница Микулинцев.
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