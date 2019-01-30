"В Черкесске об этих убийствах говорят на каждом углу": Кто такой сенатор Арашуков и почему его задержали прямо в Совфеде

Руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев рассказал Царьграду, кто такой сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и почему его задержали прямо в Совфеде при личном участии Юрия Чайки и Александра Бастрыкина. "В Черкесске об этих убийствах говорят на каждом углу", - рассказал эксперт о преступлениях, в которых обвиняют политика.

Задержание сенатора Рауфа Арашукова, в котором лично поучаствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, вписывается в логическую цепь наведения порядка в экономической и политической сферах кавказских регинов. "Чистка" и задержание идут чётко и планомерно, считает руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев. Об убийствах, причастность к которым Арашукова установил СК, в регионе говорили на каждом углу, и было понятно, что следователям нужно только закрепить доказательства, уверен он.

Арашуков, напомнил собеседник Царьграда, является выходцем из авторитетного черкесского клана. В Карачаево-Черкесии, как национальной республике, есть три доминирующих этноса — карачаевцы, черкесы и русские. Баланс между ними соблюдается при распределении ключевых постов. Назначение Рауфа Арашукова сенатором, во-первых, было согласовано с главой региона Рашидом Темрезовым, а во-вторых, стало результатом консенсуса между черкесской и карачаевской знатью.

32-летний Рауф Арашуков — сын очень крупного предпринимателя, который работал в структурах «Газпрома» в Ставрополе, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкессии и фактически курировал газотранспортные сети СКФО, напоминает Атаев. Это человек, инкорпорированный в экономическую элиту юга России и всей страны.

В то же время черкесское национальное движение резко выступало против клана Арашуковых. Одним из элементов этого противостояния стало убийство одного из лидеров черкесского общественного движения "Адыгэ Хасэ", в котором обвиняют сенатора, пояснил собеседник Царьграда.

"Там интересная схема убийства. Она обсуждается в Черкесске на каждом углу. Я недавно был в регионе, и даже мне рассказывали, каким образом Жукова устраняли. Эту схему затем подтвердили неофициальные источники в следственных органах", - поделился эксперт.

"Заказ", по его данным, был сделан через мужа сестры Рауфа Арашукова, который "тоже являлся крупным чиновником в системе газораспределения Северного Кавказа".

Демонстративность задержания Арашукова с привлечением сотрудников ФСО, блокировавших выходы из зала заседаний, с личным участием Чайки и Бастрыкова, по мнению Артура Атаева, является знаковым.

"Это показная акция для остальной коррумпированной части верхней палаты законодательного собрания России – Федерального Собрания. Известно же, что это своего рода "отстойник", а некоторые члены Совфеда, по крайней мере из южных регионов, инкорпорированы в ту закрытую экономическую страту, которая влияет на распределение федеральных трансфертов", - пояснил эксперт в разговоре с Царьградом.

По мнению Атаева, за этим задержанием последует расследование целого пласта экономических преступлений в сфере газораспределения и хищения федеральных средств. "Связь между нынешним руководством Карачаево-Черкесии и членами Совфеда очевидца. Будут кадровые чистки", - уверен он.

Всё это, отмечает Атаев, является частью общего тренда на наведение порядка в регионах. "Посмотрите, в Дагестане очень серьезно идет очищение политической элиты и правоохранительных органов. В Ингушетии идет борьба. В Северной Осетии пошло противодействие. Сейчас дошел ветер до Карачаево-Черкесии", - уточнил он.

И если массовых задержаний до сих пор не было, то не потому, что силовики ничего не знали, а потому, что была проблема с доказательной базой, настаивает эксперт Царьграда.

Рауф Арашуков являлся самым молодым сенатором в России, заняв пост в верхней палате парламента страны в 31 год. Он обвиняется сразу по нескольким статьям УК, в том числе в организации преступной группировки, убийстве двух человек, нанесении тяжкого вреда здоровью. После задержания Арашуков категорически отверг обвинения, отказался признавать вину и заявил, что надеется на "справедливое разбирательство".

Дело в отношении сенатора было возбуждено после того, как против него дали признательные показания непосредственные исполнители преступлений. Один из килеров рассказал, что сенатор заплатил ему миллион рублей.

По данным источников, при проверке выяснилось, что документы, на основании которых Арашуков стал сенатором, могут быть поддельными. При этом Рауфа Арашукова уже официально обвиняли в подделке документов в Саудовской Аравии.

Позднее стало известно, что Рауль Арашуков, отец Рауфа Арашукова, задержан по подозрению в хищении 30 млрд рублей "газовых" денег.