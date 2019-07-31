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"В бюджет и сроки укладываемся": "Северный поток - 2" запустят до конца 2019 года - глава OMV

31 июля 2019, 18:24  •  148 • Политика
Первый газ по "Северному потоку - 2" поступит в конце года. Глава австрийской нефтегазовой компании OMV подтвердил, что проект российского газопровода укладывается и в сроки и в бюджет. Тем временем в США "разоблачили" сенатора-сторонника "Северного потока - 2".
Строительство газопровода "Северный поток - 2" идет в полном соответствии с графиком и бюджетом. Первые поставки газа по нему начнутся уже в конце 2019 года, сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Он отметил, что конкретное время запуска газопровода зависят от последнего разрешения Дании. По словам главы OMV, пока он не видит никаких задержек со стороны датских властей.
"По моему мнению, мы по-прежнему укладываемся в бюджет и сроки", - цитирует слова Райнера Зеле агентство Bloomberg.
Он добавил, что компания OMV ожидает начало первых поставок газа не позднее полуночи 31 декабря 2019 года.
Тем временем американская пресса нашла защитника "Северный поток - 2" в самом сердце Вашингтона. Речь идет о влиятельном американском сенаторе-республиканце и личном друге президента США Дональда Трампа - Рэнде Поле. По данным издания The Daily Beast, именно он сорвал на прошлой неделе рассмотрение вопроса о введении санкций против европейских партнеров "Газпрома". Более того, издание сообщает, что сенатору от штата Кентукки удалось заразить скепсисом по поводу введения санкций и других сенаторов США.

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