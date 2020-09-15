|
"В буквальном смысле удушение населения": Россия подняла в ООН вопрос о водной блокаде Крыма
15 сентября 2020, 22:25 • 92 • Политика
Россия подняла в ООН вопрос о преступности организованной Украиной водной блокады Крыма. Москва отметила, что действия Киева в буквальном смысле направлены на удушение населения полуострова.
Об этом во вторник заявил представитель российской делегации Ярослав Еремин, выступая на 45-й сессии Совета ООН по правам человека.
Ранее днём Министерство иностранных дел Украины заявило, что страна не будет поставлять пресную воду в Крым, пока не произойдёт "полная деоккупация региона". В Киеве считают, что снабжение полуострова водой будет на руку российским военным объектам и предприятиям ВПК. Заботы по обеспечению пресной водой обычных людей Киев переложил на Россию, хотя при этом продолжает считать крымчан гражданами Украины.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в свою очередь заметил, что оккупационная власть захватила как раз Украину, которая с 2014 года находится под прямым внешним управлением США.
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 сентября 2020, 22:10
|
12 сентября 2020, 17:25
|
13 сентября 2020, 19:05
|
13 сентября 2020, 15:25
|
14 сентября 2020, 05:10
|
14 сентября 2020, 12:30
|
10 сентября 2020, 04:00