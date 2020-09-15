"В буквальном смысле удушение населения": Россия подняла в ООН вопрос о водной блокаде Крыма

Об этом во вторник заявил представитель российской делегации Ярослав Еремин, выступая на 45-й сессии Совета ООН по правам человека.

Действия Украины, направленные в буквальном смысле на удушение населения полуострова и лишение его жителей доступа к питьевой воде, противоречат элементарным понятиям о правах человека, - отметил он.

Ранее днём Министерство иностранных дел Украины заявило, что страна не будет поставлять пресную воду в Крым, пока не произойдёт "полная деоккупация региона". В Киеве считают, что снабжение полуострова водой будет на руку российским военным объектам и предприятиям ВПК. Заботы по обеспечению пресной водой обычных людей Киев переложил на Россию, хотя при этом продолжает считать крымчан гражданами Украины.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в свою очередь заметил, что оккупационная власть захватила как раз Украину, которая с 2014 года находится под прямым внешним управлением США.