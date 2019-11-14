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"В Британии присел бы лет на 15": Экс-адвокат Фейгин публично призвал к убийству Соловьёва

14 ноября 2019, 02:24  •  58 • Политика
Бывший адвокат и правозащитник Марк Фейгин призвал в соцсетях расстрелять ведущего Владимира Соловьёва. "За такой твит где-нибудь в Британии присел бы лет на 15", - прокомментировали в соцсетях.
Лишённый статуса адвоката "правозащитник" Марк Фейгин призвал расстрелять российского телеведущего Владимира Соловьёва. Призывы к расправе над журналистом бывший юрист опубликовал на своей странице в Twitter.
Поводом для кровожадных высказываний сбежавшего на Украину российского "правозащитника" стало возбуждение Службой безопасности Украины уголовного дела против Соловьёва по статье "посягательство на территориальную целостность страны". Фейгин призвал по этому поводу объявить телеведущего в международный розыск.
"А лучше бы, конечно, Соловьёва расстрелять, прямо на линии разграничения. А расстрельную команду сформировать из бойцов ВСУ", - написал он в соцсети.
"Вот он! Истинный демократ! Адвокат (лишённый статуса)! Правозащитник!" - с иронией прокомментировал сообщение Соловьёв.
"За такой твит где-нибудь в Британии присел бы лет на 15", - отмечает Oleg @Helg2018.
"Прямая угроза жизни. Не поленитесь, обратитесь куда следует", - добавляет Олег Минаков @muvfL13ZwgGpmeR.
Напомним, что за свою адвокатскую деятельность в России Марк Фейгин не сумел защитить ни одного клиента. Вместо этого он занимался оскорблениями своих коллег и критиков в соцсети. Результатом этого стал конфликт Марка Фейгина с блогером Анатолием Шарием, который подал на него в суд за оскорбления и клевету, а также добился лишения его статуса адвоката. После этого Фейгин сбежал на Украину.
Фото: скриншот Twitter/@VRSoloviev

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