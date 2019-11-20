"В борьбе жабы с гадюкой" Юрий Дудь победил: Соловьёв не только фотографией показал связь блогера с Ходорковским

Вручение премии Юрию Дудю опальным олигархом Михаилом Ходорковским стало одним из самых обсуждаемых событий недели. Срезы самые разные, но чаще всего говорят о том, что Дудь оказался проектом Ходорковского. Так это или нет, мы можем только предполагать. Пытаясь понять истину, Царьград связался с тележурналистом Владимиром Соловьёвым, который, в том числе, говорил о сделке олигарха и блогера.

От своей позиции Соловьёв не отступает и теперь. Он полагает, что Михаил Ходорковский в проекте "Юрий Дудь" даже не преследует цель получить какую-то материальную выгоду. Скорее, "им движет ненависть, жажда мести, он в этом абсолютно иррационален".

"Он уже прошёл через большой селекционный процесс - искал тех, кто как-то может соответствовать его поставленной задаче. А задача эта одна - отомстить стране. Отомстить людям, которых он считает виновными в том, что всё пошло не по его плану, который должен был привести его в парламентской республике к должности главы правительства, чего он и не скрывал".

Соловьёв говорит, что Ходорковский и раньше подкупал журналистов.

"В какой-то момент времени в селекционный отбор попали и люди, когда они с "Медузой" вели переговоры, и с этим печальным персонажем Ковалёвым, изганным из RT, который поэтому до сих пор мстит Маргарите Симоньян и который в конечном итоге, оказавшись невостребованным никем, осел тяжёлым бременем на плечи прибалтов в "Медузе", хотя он тоже пытался продать какой-то проектик Ходорковскому, но не договорился. Так что теперь очередь дошла до Дудя".

Как известно, Дудь делал интервью с Ходорковским. Затем цепочку сотрудничества Соловьёв видит следующим образом. Для начала вышел лживый фильм о трагедии в Беслане - кстати, за него Дудь и получил премию Ходорковского, хотя эта работа была основана именно на версии террористов. А после в игру вступил экономист Сергей Гуриев, который в интервью с Дудем говорил о делах минувших лет, напоминая об опальном олигархе.

"Теперь идут уже очевидные пиар-шаги на фоне смены Алексея Навального, который не оправдал надежд во время московских событий. Наметился откровенный разрыв понимания, потому что Ходорковский не терпит, чтобы кто-то вдруг смог оспорить его представление о себе как о главном человеке в оппозиции. Но и Навальный не может допустить, что может быть кто-то, кроме него. Поэтому, конечно, в борьбе жабы с гадюкой каждый уполз в свою норку. Или упрыгал. А дальше надо же кого-то искать, поэтому тут и вспоминается выращиваемый в течение некоторого времени юноша Юрий Дудь", - подчеркнул Соловьёв.

Кстати, ранее Соловьёв показал фото Дудя и Ходорковского, которое фактически доказывает давнюю связь.

"И фотограция, которую я выложил, и эмоциональная реакция Ходорковского - мол, она не свежая, доказательства связи одного ряда. Он даже понять не может, что в том-то и суть, что она не свежая, что это связь давняя. Ну, а дальше вы начинайте анализировать, то есть что и как делается, что раскручивается".