"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "Цирконом"

Болгарское издание "Факти" 7 октября опубликовало статью "Россия показала запуск гиперзвуковой ракеты", посвящённую успешным испытаниям "Циркона" над Баренцевым морем. Авторы не преминули уточнить, что запуск был произведён в день рождения Владимира Путина.

Также в статье уточняется, что по окончании испытаний "Цирконы" поступят на вооружение российского флота, в том числе подводного.

Болгарские читатели в комментариях разделились на два фронта. Одни насмехаются над критиками российской армии: "Ну что, начинайте плевать в "пьяных русских" прямо сейчас".

Другие откровенно восхищаются уникальным российским оружием, а то и пугаются его:

"Вы только посмотрите на них, наши просто лодки на фоне этого монстра!"

"Пошёл писать завещание".

Третьи по инерции злословят:

"В больных головах голодных мужиков только пьянство, оружие и войны…"

"Это всё враньё, обычная ракета, и никто на самом деле не знает, с какой скоростью она движется и куда упала".

Напомним, утром 7 октября, в свой день рождения, российский лидер Владимир Путин провёл разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым.

Беседа проходила по видеосвязи. Военачальник доложил президенту об успешном окончании тестирования новейшего русского оружия - ракеты "Циркон".

Данное боевое средство является гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой. Она предназначена для ликвидации надводного флота противника - как фрегатов, так и авианосцев. Скорость "Циркона" может достигать 9 Махов, что делает её неуязвимой перед существующими комплексами ПВО противника.