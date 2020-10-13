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"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "Цирконом"

13 октября 2020, 02:10  •  35 • В мире
На успешные испытания российского "Циркона" в мире отреагировали по-разному. Болгар, например, просто "припекло": "В больных головах голодных мужиков только пьянство, оружие и войны…"
Болгарское издание "Факти" 7 октября опубликовало статью "Россия показала запуск гиперзвуковой ракеты", посвящённую успешным испытаниям "Циркона" над Баренцевым морем. Авторы не преминули уточнить, что запуск был произведён в день рождения Владимира Путина.
Также в статье уточняется, что по окончании испытаний "Цирконы" поступят на вооружение российского флота, в том числе подводного.
Болгарские читатели в комментариях разделились на два фронта. Одни насмехаются над критиками российской армии: "Ну что, начинайте плевать в "пьяных русских" прямо сейчас".
Другие откровенно восхищаются уникальным российским оружием, а то и пугаются его:
"Вы только посмотрите на них, наши просто лодки на фоне этого монстра!"
"Пошёл писать завещание".
Третьи по инерции злословят:
"В больных головах голодных мужиков только пьянство, оружие и войны…"
"Это всё враньё, обычная ракета, и никто на самом деле не знает, с какой скоростью она движется и куда упала".
Напомним, утром 7 октября, в свой день рождения, российский лидер Владимир Путин провёл разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым.
Беседа проходила по видеосвязи. Военачальник доложил президенту об успешном окончании тестирования новейшего русского оружия - ракеты "Циркон".
Данное боевое средство является гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой. Она предназначена для ликвидации надводного флота противника - как фрегатов, так и авианосцев. Скорость "Циркона" может достигать 9 Махов, что делает её неуязвимой перед существующими комплексами ПВО противника.

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