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"В ближайшие месяцы или годы": Ярмольник предсказал, когда "прекратится идиотизм" на Украине

10 сентября 2019, 19:09  •  13 • Политика
Леонид Ярмольник считает идиотизмом и жуткой глупостью запрет на въезд артистов на Украину. "Глупость жуткая, которая, надеюсь, в ближайшие месяцы, в крайнем случае годы прекратится", - сказал он в интервью немецкому СМИ.
Актер Леонид Ярмольник назвал идиотизмом и жуткой глупостью запрет на въезд на Украину для него и его коллег. Об этом заявил в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.
Ярмольник напомнил, что детство и юность он провел на Украине во Львове и даже получил звание почетного гражданина этого города. Однако после госпереворота 2014 года на Украине Ярмольника лишили этого звания и запретили въезд в страну. Актер отметил, что если бы украинский кинорежиссер Богдан Ступка, вместе с которым ему присуждали звание почётного гражданина, вдруг воскрес, то он бы от такого поворота событий снова бы умер.
"Я считаю, что это идиотизм жуткий, глупость жуткая, которая, надеюсь, в ближайшие месяцы, в крайнем случае годы прекратится", - сказал Ярмольник в интервью DW.
Он выразил надежду, что с приходом к власти нового президента Украины Владимира Зеленского, с которым он знаком по линии КВН, ситуация на Украине наладится. Вместе с тем Ярмольник признал, что нисколько не скучает по Украине и не тяготится тем, что ему запрещен туда въезд.

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