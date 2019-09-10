"В ближайшие месяцы или годы": Ярмольник предсказал, когда "прекратится идиотизм" на Украине

Актер Леонид Ярмольник назвал идиотизмом и жуткой глупостью запрет на въезд на Украину для него и его коллег. Об этом заявил в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

Ярмольник напомнил, что детство и юность он провел на Украине во Львове и даже получил звание почетного гражданина этого города. Однако после госпереворота 2014 года на Украине Ярмольника лишили этого звания и запретили въезд в страну. Актер отметил, что если бы украинский кинорежиссер Богдан Ступка, вместе с которым ему присуждали звание почётного гражданина, вдруг воскрес, то он бы от такого поворота событий снова бы умер.

"Я считаю, что это идиотизм жуткий, глупость жуткая, которая, надеюсь, в ближайшие месяцы, в крайнем случае годы прекратится", - сказал Ярмольник в интервью DW.

Он выразил надежду, что с приходом к власти нового президента Украины Владимира Зеленского, с которым он знаком по линии КВН, ситуация на Украине наладится. Вместе с тем Ярмольник признал, что нисколько не скучает по Украине и не тяготится тем, что ему запрещен туда въезд.