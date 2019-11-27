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"В безвыходном положении": Штаты пытаются выбить у России "билеты" на орбиту для астронавтов - китайское СМИ
27 ноября 2019, 05:39 • 107 • В мире
Благодаря грамотным действиям русских Америка оказалась практически в безвыходной ситуации, пишет китайское издание Sohu. По мнению журналистов, из-за манёвров России с "Союзами" США оказались в тупике. Американский корабль "Атлантис" устарел, добраться до МКС астронавты пока могут только на российских ракетах "Союз". Однако американцы не включены в экипажи до весны 2021 года. Штаты пытаются выбить "билеты".
За последние 19 лет американские астронавты впервые не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз". Их нет в списках ни на осень 2020 года, ни на весну 2021 года. Китайское издание Sohu пишет, что Россия поставила США "в безвыходное положение" своими грамотными манёврами с "Союзами".
За последние восемь лет США заплатили России уже 3,9 млрд долларов. Доставлять астронавтов на МКС самостоятельно Америка пока не может: многоразовый космический корабль "Атлантис" устарел и "отправился на пенсию". Власти США заплатили огромные суммы компаниям Boeing и SpaceX за новые разработки. Но пока их усилия не увенчались успехом. В ожидании нового многоразового корабля Штаты остались без "транспорта". Единственной возможностью попасть на МКС стали русские "Союзы". В этой ситуации Россия отказалась включить астронавтов в экипажи впервые за последние 19 лет.
"США обеспокоены сложившейся ситуацией, представители NASA связались с Москвой в надежде договориться о продлении контракта. В Вашингтоне хотят пользоваться услугами РФ до тех пор, пока проект многоразового космического корабля не будет завершён", - пишут китайские журналисты.
Китайское СМИ предполагает, что события могут развиваться по разным сценариям. Если договор продлят, то цена "билетов" для астронавтов, скорее всего, взлетит в несколько раз. А прекращение сотрудничества поставит крест на космической сфере для США.
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