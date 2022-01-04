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"В Белоруссии не получилось, теперь - Казахстан?": Политолог увидел странное в митингах
04 января 2022, 13:10 • 108 • Политика
Политолог Владимир Аватков увидел странное в митингах в Казахстане. Он подчеркнул, что ситуация напоминает ему события, разворачивающиеся с лета 2020 года в другой бывшей республике СССР: "В Белоруссии не получилось, теперь - Казахстан?".
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выразил готовность к диалогу с протестующими, которые выступают за двукратное сокращение стоимости газа.
Демонстрации начались в Актау и других городах Мангистауской области республики. Участники требуют урезать цены на сжиженный газ с нынешних 120 тенге до 60.
Глава государства сообщил на своей странице в Twitter, что в регионе уже действует специальная комиссия правительства - в неё вошли члены президентской администрации. Новый орган должен будет выработать взаимовыгодный способ устранения противоречий.
Ситуацию в своём Telegram-канале прокомментировал русский политолог, тюрколог, доктор политических наук Владимир Аватков. Он указал, что митингующие разбивают палатки и высказывают самые разнообразные лозунги, выступая как за сокращение стоимости всех товаров, так и за отставку правительства.
Эксперт сравнил назревающую политическую нестабильность в стране с обстановкой в Белоруссии, заметив, что поводы для выступлений в этих случаях разные, "но почерк схож".
- написал политолог.
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