"В Белоруссии не получилось, теперь - Казахстан?": Политолог увидел странное в митингах

Политолог Владимир Аватков увидел странное в митингах в Казахстане. Он подчеркнул, что ситуация напоминает ему события, разворачивающиеся с лета 2020 года в другой бывшей республике СССР: "В Белоруссии не получилось, теперь - Казахстан?".

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выразил готовность к диалогу с протестующими, которые выступают за двукратное сокращение стоимости газа.

Демонстрации начались в Актау и других городах Мангистауской области республики. Участники требуют урезать цены на сжиженный газ с нынешних 120 тенге до 60.

Глава государства сообщил на своей странице в Twitter, что в регионе уже действует специальная комиссия правительства - в неё вошли члены президентской администрации. Новый орган должен будет выработать взаимовыгодный способ устранения противоречий.

Ситуацию в своём Telegram-канале прокомментировал русский политолог, тюрколог, доктор политических наук Владимир Аватков. Он указал, что митингующие разбивают палатки и высказывают самые разнообразные лозунги, выступая как за сокращение стоимости всех товаров, так и за отставку правительства.

Эксперт сравнил назревающую политическую нестабильность в стране с обстановкой в Белоруссии, заметив, что поводы для выступлений в этих случаях разные, "но почерк схож".

В Белоруссии не получилось, теперь - Казахстан? Логично - кому-то хочется поджечь Центральную Азию. Пробы пера - часть замысла управляющих хаосом,

- написал политолог.