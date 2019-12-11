"В Белом доме тоже есть рояль": Почему Макфол хотел увидеть в Овальном кабинете Зеленского, а не Лаврова

Аккаунт Макфола в Twitter с вечера понедельника пестрит сообщениями о встрече Сергея Лаврова с Дональдом Трампом. И в каждом твите - недоумение и гнев: "А почему не приглашают Зеленского?"

"Кто принял решение второй раз пригласить российского министра в Овальный кабинет? Я не вижу для этого никакой серьёзной причины. Почему нельзя было вызвать в Вашингтон Зеленского прямо из Парижа? Всё это очень странно", - с гневом сообщает Макфол.

А в другом твите он написал: "Лавров - Зеленский - 2:0. Министр иностранных дел уже второй раз посетит Овальный кабинет, в то время как президента Украины туда ещё и не пригласили".

Журналистка Юлия Витязева нашла ответ на вопрос, почему так "бомбит" Макфола и зачем надо обязательно приглашать Зеленского в Белый дом: "Там наверняка тоже есть рояль".

Скриншот: Telegram/t.me/vityzeva

Во вторник, 10 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Помимо переговоров с главой Госдепартамента Майклом Помпео, запланирована также встреча с Дональдом Трампом.

Американский президент примет Сергея Лаврова в Овальном кабинете Белого дома. Пресса допущена не будет - встреча пройдёт за закрытыми дверями.