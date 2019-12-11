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"В Белом доме тоже есть рояль": Почему Макфол хотел увидеть в Овальном кабинете Зеленского, а не Лаврова

11 декабря 2019, 14:09  •  58 • В мире
Белый дом подтвердил встречу президента Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Это сообщение вызвало недоумение и откровенное недовольство со стороны экс-посла США в России Майкла Макфола, уверенного в том, что в Овальном кабинете должен был оказаться ещё ни разу не приглашённый туда Владимир Зеленский. "В Белом доме ведь тоже есть рояль", - догадались пользователи Сети.
Аккаунт Макфола в Twitter с вечера понедельника пестрит сообщениями о встрече Сергея Лаврова с Дональдом Трампом. И в каждом твите - недоумение и гнев: "А почему не приглашают Зеленского?"
"Кто принял решение второй раз пригласить российского министра в Овальный кабинет? Я не вижу для этого никакой серьёзной причины. Почему нельзя было вызвать в Вашингтон Зеленского прямо из Парижа? Всё это очень странно", - с гневом сообщает Макфол.
А в другом твите он написал: "Лавров - Зеленский - 2:0. Министр иностранных дел уже второй раз посетит Овальный кабинет, в то время как президента Украины туда ещё и не пригласили".
Журналистка Юлия Витязева нашла ответ на вопрос, почему так "бомбит" Макфола и зачем надо обязательно приглашать Зеленского в Белый дом: "Там наверняка тоже есть рояль".
Скриншот: Telegram/t.me/vityzeva
Во вторник, 10 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Помимо переговоров с главой Госдепартамента Майклом Помпео, запланирована также встреча с Дональдом Трампом.
Американский президент примет Сергея Лаврова в Овальном кабинете Белого дома. Пресса допущена не будет - встреча пройдёт за закрытыми дверями.

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