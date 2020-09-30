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"В Баку есть прекрасные здания, которые могут полететь в воздух": Баранец предостерёг Азербайджан
30 сентября 2020, 12:35 • 74 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец предостерёг Азербайджан от захвата Нагорного Карабаха. "В Баку есть прекрасные здания, которые могут полететь в воздух", - заявил он, указав на возможную активизацию партизанского движения в регионе.
Азербайджанская сторона вполне может установить контроль над Нагорным Карабахом, однако в жертву придётся принести множество солдат. Об этом РИА ФАН заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
По мнению Баранца, армянская армия уступает оппоненту по количеству военных и качеству оснащения. Кроме того, Баку поддерживает полумиллионная армия Турции.
Однако захват спорного региона дорого обойдётся Азербайджану, ибо объединённые армии Армении и Нагорного Карабаха не являются "мальчиками для битья". В случае же поражения они могут развязать партизанскую войну.
"Азербайджан может оккупировать Нагорный Карабах физически, повесить свои флаги над зданиями администраций, но он получит многолетнюю партизанскую и стоящую за ней террористическую войну. В Баку, как и в Нью-Йорке, есть прекрасные высокие здания, которые тоже могут полететь в воздух", - прогнозирует Баранец.
Как ранее заявил телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.
"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки Вооружённых сил Азербайджана", - считает он.
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