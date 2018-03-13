"В армии не служили, за границу ездят" - Жириновский отчитал кандидатов в президенты России

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Дебаты кандидатов в президенты России во вторник, 13 марта, касались развития экономики страны. Впрочем, поднимались и другие темы.

В ходе дебатов во вторник, 13 марта, кандидат в президенты России от партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его оппоненты в принципе не имеют права участвовать в выборах. Жириновский полагает, что были нарушены сразу несколько правил. Так, говоря о кандидате в президенты России Ксении Собчак, Жириновский напомнил, что она в разгар кампании ездила за границу - в США. Жириновский считает это нарушением.

Кроме того, лидер ЛДПР говорил, что кандидаты не прошли военную службу. А еще Жириновский напомнил о зарубежных счетах оппонентов. Ранее в ЦИК подтвердили информацию о том, что кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин все еще имеет счета за рубежом.

Наконец, Жириновский предположил, что на выборы не могут идти кандидаты от новых политических партий. Честнее, чтобы в гонке принимали участие те, кто долгие годы работал в политике.

- Большинство кандидатов не имеют права быть президентами России. Они даже не должны быть допущены к выборам, - подчеркнул Жириновский.

Напомним, выборы президента пройдут в России 18 марта. Зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").