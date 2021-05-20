"В Арктике нет места НАТО": Русские послали Дании чёткий сигнал

Дания получила "резкое предупреждение" от России. Русские послали датчанам чёткий сигнал: "В Арктике нет места НАТО".

Об этом сообщает датская газета Berlingske, комментируя выступление главы МИД Гренландии Пеле Броберга и реакцию Москвы. Гренландский министр ранее призвал сократить число датских военных, присутствующих на острове, и заменить их на американцев. Таким образом чиновник хочет перейти к "исландской модели" обороны, при которой США должны защищать стратегические районы Гренландии.

Посол России в Дании Владимир Барбин в свою очередь предостерёг НАТО от милитаризации Арктики. По его словам, увеличение численности американского контингента в Гренландии будет означать, что Дания сняла с себя ответственность за стабильность в регионе.

В Арктике нет места НАТО и её вооружениям, - подчеркнул дипломат.

Он также ответил на встречные обвинения в том, что Россия якобы занимается милитаризацией Арктики, строя там новые военные базы. Барбин обратил внимание, что Россия осуществляет эту деятельность в пределах своих государственных границ.

Бывший датский контр-адмирал Торбен Эртинг Йоргенсен считает, что Броберг своим заявлением лишь усугубляет ситуацию. Гренландский министр может спровоцировать русских на решительные действия, что не пойдёт на пользу острову.