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"В Арктике нет места НАТО": Русские послали Дании чёткий сигнал
20 мая 2021, 20:55 • 161 • Политика
Дания получила "резкое предупреждение" от России. Русские послали датчанам чёткий сигнал: "В Арктике нет места НАТО".
Об этом сообщает датская газета Berlingske, комментируя выступление главы МИД Гренландии Пеле Броберга и реакцию Москвы. Гренландский министр ранее призвал сократить число датских военных, присутствующих на острове, и заменить их на американцев. Таким образом чиновник хочет перейти к "исландской модели" обороны, при которой США должны защищать стратегические районы Гренландии.
Посол России в Дании Владимир Барбин в свою очередь предостерёг НАТО от милитаризации Арктики. По его словам, увеличение численности американского контингента в Гренландии будет означать, что Дания сняла с себя ответственность за стабильность в регионе.
Он также ответил на встречные обвинения в том, что Россия якобы занимается милитаризацией Арктики, строя там новые военные базы. Барбин обратил внимание, что Россия осуществляет эту деятельность в пределах своих государственных границ.
Бывший датский контр-адмирал Торбен Эртинг Йоргенсен считает, что Броберг своим заявлением лишь усугубляет ситуацию. Гренландский министр может спровоцировать русских на решительные действия, что не пойдёт на пользу острову.
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