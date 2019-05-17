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"В Америке нет таких г...нов, как ты": Актёр Тактаров не сдержался, говоря о "плохих русских" в Голливуде
17 мая 2019, 17:54 • 97 • Политика
Известный российский актёр Олег Тактаров, проработавший 21 год на Западе, прокомментировал Царьграду слова своего коллеги Сергея Пускепалиса об отношении к русским в Голливуде, как к "плохишам". Он объяснил, что плохо относятся к плохим актёрам и не сдержался, когда вспомнил об одном из эпизодов с "плохим русским". "В Америке нет таких г...нов, как ты", - процитировал он свои слова, сказанные в тот момент.
Ранее известный актёр и режиссёр Сергей Пускепалис в беседе с Царьградом раскрыл причину того, почему отказывается сниматься в Голливуде, и объяснил, что его удивляет и тот образ русского человека, который формирует современный западный синематограф формирует.
Его коллега Олег Тактаров, который на Западе проработал два десятка лет, с этим не согласен.
"Что, актерская профессия чем-то отличается от профессии сталевара, или сантехника? Не умеешь – значит, не умеешь. Всё, на работу тебя не берут".
Тактаров подчеркнул, что нет разницы в том, в какой стране у тебя съемки. Обращают внимание на другое.
Сам он, по его признанию, уехал обратно совсем по другой причине - не из-за отношения, а из-за плохих фильмов и плохих сценариев, что ему предлагали. К слову, похожую проблему отметил и Пускепалис.
Однако, не сдержался, говоря о "плохих русских", вспомнив один неприятный эпизод, в который попал на Западе с подачи соотечественника. Тот его сдал полицейским на съемках фильма "Монтана". В результате Тактаров схлопотал штраф, а тому, кто устроил ему такую "подставу", весьма в резких выражениях высказал всё в лицо.
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