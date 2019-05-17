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"В Америке нет таких г...нов, как ты": Актёр Тактаров не сдержался, говоря о "плохих русских" в Голливуде

17 мая 2019, 17:54  •  97 • Политика
Известный российский актёр Олег Тактаров, проработавший 21 год на Западе, прокомментировал Царьграду слова своего коллеги Сергея Пускепалиса об отношении к русским в Голливуде, как к "плохишам". Он объяснил, что плохо относятся к плохим актёрам и не сдержался, когда вспомнил об одном из эпизодов с "плохим русским". "В Америке нет таких г...нов, как ты", - процитировал он свои слова, сказанные в тот момент.
Ранее известный актёр и режиссёр Сергей Пускепалис в беседе с Царьградом раскрыл причину того, почему отказывается сниматься в Голливуде, и объяснил, что его удивляет и тот образ русского человека, который формирует современный западный синематограф формирует.
"Все сценарии, которые мне приходят из-за рубежа, это где мы все такие нехорошие", - отметил он.
Его коллега Олег Тактаров, который на Западе проработал два десятка лет, с этим не согласен.
"Я там 21 год проработал, никто ни к кому плохо не относился", - заявил Царьграду Тактаров и пояснил, что плохо в Голливуде относятся к плохим актёрам.
"Что, актерская профессия чем-то отличается от профессии сталевара, или сантехника? Не умеешь – значит, не умеешь. Всё, на работу тебя не берут".
Тактаров подчеркнул, что нет разницы в том, в какой стране у тебя съемки. Обращают внимание на другое.
"Если ты человек хороший, если ты профессионал - к тебе везде будут хорошо относиться, в любой стране, - подчеркнул собеседник Царьграда. - Я во всех странах снимался – и везде ко мне хорошо относились. Я ко всем хорошо относился. Если непрофессионалы были – к нему относился плохо. Неважно, в какой стране это происходит".
Сам он, по его признанию, уехал обратно совсем по другой причине - не из-за отношения, а из-за плохих фильмов и плохих сценариев, что ему предлагали. К слову, похожую проблему отметил и Пускепалис.
"Я уехал, например, только потому, что мне проекты перестали нравиться. То есть, это другое дело. Меня везде брали. Но мне не нравились а-ля "Мстители", компьютерные игры, - поясняет Тактаров. - Я не учился для этого. Я учился для того, чтобы играть в фильмах такого уровня, как "Форрест Гамп". Фильмы, которые не стыдно смотреть через 100 лет. В которых есть сценарий. Вот, собственно, и всё, только поэтому я уехал. А не из-за того, что там ко мне плохо относились. Ко мне прекрасно относились".
Однако, не сдержался, говоря о "плохих русских", вспомнив один неприятный эпизод, в который попал на Западе с подачи соотечественника. Тот его сдал полицейским на съемках фильма "Монтана". В результате Тактаров схлопотал штраф, а тому, кто устроил ему такую "подставу", весьма в резких выражениях высказал всё в лицо.
"В Америке нет таких г...нов, как ты, - процитировал актёр свои слова, сказанные в тот момент. - Ты ведешь себя так, как ты для себя нарисовал американцев. И вот такие вот полицаи во время войны – они были хуже немцев".

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