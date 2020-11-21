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"В Африке хотя бы экономический рост...": Эксперт объяснил, почему Украину не смогли найти на карте
21 ноября 2020, 06:55 • 28 • Политика
Эксперт Богдан Безпалько объяснил, почему аргентинцы не смогли найти Украину на карте мира во время ТВ-шоу. По его словам, нет ничего удивительного, что страну определили в Африку, хотя у стран Чёрного континента хотя бы есть экономический рост, в отличие от Киева.
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, украинцы считают, что за ними пристально наблюдает весь мир, хотя на самом деле далеко не все даже приблизительно знают, где находится эта страна.
Ассоциации с нищими и нестабильными странами Африки он считает в целом логичными, хотя африканские страны демонстрируют какой-то прогресс, чего не скажешь об Украине.
Напомним, что конфуз произошёл во время аргентинского шоу "Кто хочет стать миллионером". Участница программы никак не могла ответить на вопрос, где находится Украина. Даже когда она воспользовалась подсказкой и убрала два неверных ответа, сомнения не исчезли. В итоге между "Европой" и "Африкой" она выбрала последнее. И даже когда прозвучал звук, означающий ошибку, женщина всё равно продолжала настаивать на африканском происхождении Украины.
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