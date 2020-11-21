Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления...
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
Главная / Политика

"В Африке хотя бы экономический рост...": Эксперт объяснил, почему Украину не смогли найти на карте

21 ноября 2020, 06:55  •  28 • Политика
Эксперт Богдан Безпалько объяснил, почему аргентинцы не смогли найти Украину на карте мира во время ТВ-шоу. По его словам, нет ничего удивительного, что страну определили в Африку, хотя у стран Чёрного континента хотя бы есть экономический рост, в отличие от Киева.
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, украинцы считают, что за ними пристально наблюдает весь мир, хотя на самом деле далеко не все даже приблизительно знают, где находится эта страна.
Ассоциации с нищими и нестабильными странами Африки он считает в целом логичными, хотя африканские страны демонстрируют какой-то прогресс, чего не скажешь об Украине.
Скорость деградации у Украины значительно выше, чем у стран Африки. Если некоторые африканские страны в своей экономике наблюдают хоть какой-то рост, роста экономики Украины нет совсем, - пояснил политолог Nation News.
Напомним, что конфуз произошёл во время аргентинского шоу "Кто хочет стать миллионером". Участница программы никак не могла ответить на вопрос, где находится Украина. Даже когда она воспользовалась подсказкой и убрала два неверных ответа, сомнения не исчезли. В итоге между "Европой" и "Африкой" она выбрала последнее. И даже когда прозвучал звук, означающий ошибку, женщина всё равно продолжала настаивать на африканском происхождении Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
21 ноября 2020, 01:25
"Кровь будет на их руках": Путин удивился словам Лаврова о торможении договорённостей по Карабаху
20 ноября 2020, 23:35
Алексиевич запуталась в советах оппозиции, но предупредила: "Лукашенко нас победит"
21 ноября 2020, 01:25
Перешли от слов к мемам. Киев ответил на слова Лукашенко жестом капитана Пикара
21 ноября 2020, 01:25
Стой, кто уйдет: почему ликвидировали Россвязь и Роспечать
21 ноября 2020, 01:25
Секрет Полишинеля: WarGonzo сорвал планы Турции и Азербайджана добить Закавказье
21 ноября 2020, 05:05
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байдена, заявил Моргулис
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2020, 16:10
Посол Азербайджана наказан после людоедского заявления о русских: Об отзыве заявили в Турции
15 ноября 2020, 21:40
За 5 минут до подписания соглашения по Карабаху: Истинную роль Путина вскрыли две фразы
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
17 ноября 2020, 21:20
Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски
16 ноября 2020, 01:20
Цискаридзе блистательно ответил на вопрос о русском Крыме, напомнив о пролитой крови предков
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
16 ноября 2020, 22:25
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушили планы провокаторов в Карабахе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.