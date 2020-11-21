"В Африке хотя бы экономический рост...": Эксперт объяснил, почему Украину не смогли найти на карте

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, украинцы считают, что за ними пристально наблюдает весь мир, хотя на самом деле далеко не все даже приблизительно знают, где находится эта страна.

Ассоциации с нищими и нестабильными странами Африки он считает в целом логичными, хотя африканские страны демонстрируют какой-то прогресс, чего не скажешь об Украине.

Скорость деградации у Украины значительно выше, чем у стран Африки. Если некоторые африканские страны в своей экономике наблюдают хоть какой-то рост, роста экономики Украины нет совсем, - пояснил политолог Nation News.

Напомним, что конфуз произошёл во время аргентинского шоу "Кто хочет стать миллионером". Участница программы никак не могла ответить на вопрос, где находится Украина. Даже когда она воспользовалась подсказкой и убрала два неверных ответа, сомнения не исчезли. В итоге между "Европой" и "Африкой" она выбрала последнее. И даже когда прозвучал звук, означающий ошибку, женщина всё равно продолжала настаивать на африканском происхождении Украины.