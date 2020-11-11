"В ад отправился твой статус Карабаха": Алиев со смехом унизил Пашиняна

Подобное видеообращение Алиев подписал после того как Россия, Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. Оно предусматривает передачу Азербайджану части территорий Нагорно-Карабахской Республики, включая город Шуша. Кроме того, документ разрешает введение российских миротворцев в Карабах для предотвращения дальнейшего обострения ситуации. Алиев воспринял эти условия как свою победу, о чём не преминул уведомить Пашиняна.

В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса и не будет. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана, - отметил он.

Скриншот: Telegram/Skabeeva

Премьер-министр Армении в свою очередь выпустил видеообращение к своему народу, в котором взял на себя всю ответственность за сложившуюся ситуацию. Он отметил, что война в Карабахе завершилась для Армении "большой катастрофой" и стоила многих жизней, однако подписание мирного договора было единственно правильным решением. В противном случае Армении пришлось бы намного тяжелее. Пашинян считает, что теперь задача Еревана - научиться жить в новых условиях и извлечь из этого урок.