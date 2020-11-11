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"В ад отправился твой статус Карабаха": Алиев со смехом унизил Пашиняна
11 ноября 2020, 02:10 • 96 • Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев со смехом унизил премьер-министра Армении Никола Пашиняна после подписания трёхстороннего соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Он отметил, что в договоре нет никакого упоминания статуса Карабаха, что даёт Баку право претендовать на всю территорию данного региона: "В ад отправился твой статус, Пашинян".
Подобное видеообращение Алиев подписал после того как Россия, Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. Оно предусматривает передачу Азербайджану части территорий Нагорно-Карабахской Республики, включая город Шуша. Кроме того, документ разрешает введение российских миротворцев в Карабах для предотвращения дальнейшего обострения ситуации. Алиев воспринял эти условия как свою победу, о чём не преминул уведомить Пашиняна.
Скриншот: Telegram/Skabeeva
Премьер-министр Армении в свою очередь выпустил видеообращение к своему народу, в котором взял на себя всю ответственность за сложившуюся ситуацию. Он отметил, что война в Карабахе завершилась для Армении "большой катастрофой" и стоила многих жизней, однако подписание мирного договора было единственно правильным решением. В противном случае Армении пришлось бы намного тяжелее. Пашинян считает, что теперь задача Еревана - научиться жить в новых условиях и извлечь из этого урок.
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