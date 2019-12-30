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"В 3 раза за 10 лет снизили смертность от туберкулёза": Скворцова о росте продолжительности жизни

30 декабря 2019, 22:54  •  50 • Политика
Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России. "В 3 раза за 10 лет снизили смертность от туберкулёза", - добавила она.
За 10 месяцев 2019 года среднестатистическая продолжительность жизни человека в России выросла на шесть месяцев (по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году) - до 73,4 года. Такие данные озвучила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Политик связывает изменение показателей с сокращением числа смертей на 29 тысяч, а показатель младенческой смерти упал до минимальных значений (4,8 на тысячу новорожденных).
"Это показатель, который по планам должен быть у нас только через два года, то есть идем здесь с таким радостным для нас опережением", - цитирует её слова РИА Новости.
Кроме того, смертность от внешних причин сократилась сразу на 4,6%, а смертность от туберкулёза за последние 10 лет упала в три раза. При этом нужно понимать, что результаты пока не окончательные, ибо Скворцова не исключает, что итоговые данные окажутся ещё лучше.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в работе совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Когда речь зашла о снижении смертности, глава государства отметил, что есть ряд вопросов, которые нельзя оставить без внимания. Например, его беспокоит смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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