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"В 2024 году он уйдёт - 99 процентов": Делягин объяснил внезапные откровения Юмашева о Путине
23 ноября 2019, 10:39 • 222 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал слова экс-главы кремлёвской администрации Валентина Юмашева о Владимире Путине. Ранее чиновник заявил, что в 2024 году Путин уйдёт с поста президента России. Политолог отмечает, что сам факт таких обсуждений со стороны спикера говорит лишь о том, что такие вопросы бурно обсуждаются в верхах. "Это вопросы дискуссионные, они сейчас, насколько я понимаю, довольно интенсивно обсуждаются. Правда, уже без Юмашева, разумеется", - подчеркнул эксперт.
Советник российского президента на общественных началах, а во времена Ельцина руководитель президентской администрации Валентин Юмашев дал интервью Владимиру Познеру. В разговоре, проходившем в стенах "Ельцин центра" он заявил, что Владимир Путин уйдёт с поста президента России в 2024 году.
По его словам, вероятность такого сценария - 99 процентов. Кроме того, советник отметил, что Путин за время работы в Кремле и во власти до этого неоднократно высказывал намерение "отдохнуть", уйти в отставку - в 1997, 1998 и 1999 годах.
Экономист и политолог Михаил Делягин со скепсисом воспринял откровения Юмашева. По его словам, сам факт того, что сейчас выдал советник, говорит о многом.
Эксперт отметил, что сам пассаж, что в 2024 году произойдёт завершение президентского срока, действительно является фактом. И сомнений в том, что Владимир Путин не будет нарушать закон и действительно оставит свой пост, у него нет.
"Путин человек, не нарушающий правила. По крайней мере никогда не нарушающий их в лоб. И Путин, безусловно, уйдёт в 2024 году. Другое дело, что он может уйти, сохранив власть. Может произойти переконфигурация власти. И он может уйти так, что у него окажется даже больше власти", - порассуждал Делягин.
Он подчеркнул, что эти вопросы дискуссионные. И, вероятно, Юмашев выводит это всё в публичную плоскость, потому что его попросту к этому обсуждению не допустили.
"Эти вопросы сейчас, насколько я понимаю, довольно интенсивно обсуждаются. Правда, уже без Юмашева, разумеется", - констатировал он.
В любом случае, добавил Делягин, нынешние заявления Юмашева, на его взгляд, забавны.
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