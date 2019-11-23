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"В 2024 году он уйдёт - 99 процентов": Делягин объяснил внезапные откровения Юмашева о Путине

23 ноября 2019, 10:39  •  222 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал слова экс-главы кремлёвской администрации Валентина Юмашева о Владимире Путине. Ранее чиновник заявил, что в 2024 году Путин уйдёт с поста президента России. Политолог отмечает, что сам факт таких обсуждений со стороны спикера говорит лишь о том, что такие вопросы бурно обсуждаются в верхах. "Это вопросы дискуссионные, они сейчас, насколько я понимаю, довольно интенсивно обсуждаются. Правда, уже без Юмашева, разумеется", - подчеркнул эксперт.
Советник российского президента на общественных началах, а во времена Ельцина руководитель президентской администрации Валентин Юмашев дал интервью Владимиру Познеру. В разговоре, проходившем в стенах "Ельцин центра" он заявил, что Владимир Путин уйдёт с поста президента России в 2024 году.
По его словам, вероятность такого сценария - 99 процентов. Кроме того, советник отметил, что Путин за время работы в Кремле и во власти до этого неоднократно высказывал намерение "отдохнуть", уйти в отставку - в 1997, 1998 и 1999 годах.
Экономист и политолог Михаил Делягин со скепсисом воспринял откровения Юмашева. По его словам, сам факт того, что сейчас выдал советник, говорит о многом.
"Когда Юмашев употребляет словосочетание "я думаю", это уже звучит смешно, на мой взгляд, - иронично произнёс в комментарии Царьграду Делягин. - Я думаю, что товарищ Юмашев может также сказать, что с вероятностью 99 процентов дважды два это четыре. Это будет столь же глубокомысленное и столь же разумное заключение. А ещё лучше, если он скажет: я думаю, что дважды два четыре. Он действительно мыслит, каждый делает то, что он может. Вот Юмашев мыслит так".
Эксперт отметил, что сам пассаж, что в 2024 году произойдёт завершение президентского срока, действительно является фактом. И сомнений в том, что Владимир Путин не будет нарушать закон и действительно оставит свой пост, у него нет.
"Путин человек, не нарушающий правила. По крайней мере никогда не нарушающий их в лоб. И Путин, безусловно, уйдёт в 2024 году. Другое дело, что он может уйти, сохранив власть. Может произойти переконфигурация власти. И он может уйти так, что у него окажется даже больше власти", - порассуждал Делягин.
Он подчеркнул, что эти вопросы дискуссионные. И, вероятно, Юмашев выводит это всё в публичную плоскость, потому что его попросту к этому обсуждению не допустили.
"Эти вопросы сейчас, насколько я понимаю, довольно интенсивно обсуждаются. Правда, уже без Юмашева, разумеется", - констатировал он.
В любом случае, добавил Делягин, нынешние заявления Юмашева, на его взгляд, забавны.
"Когда люди занимаются тем, что производит впечатление наглой клеветы, у руководителей менее гуманных, чем президент Путин, после этого они теряют свои должности с волчьим билетом. Правда, говорят, что в администрации кабинет Юмашева строго напротив туалета. Так что, может быть, в административном плане это очень характерная вещь", - сказал он.

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